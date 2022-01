Qual è la relazione tra Yennefer e Ciri in The Witcher? Come si è evoluta la loro relazione nella seconda stagione?

Da quando abbiamo visto per la prima volta Netflix Lo stregone nel 2019 ci ha davvero investito in tutto ciò che accade in questo universo. Lo spettacolo si concentra principalmente sulla storia di tre personaggi. Mentre Geralt alias The Witcher è, ovviamente, sempre al centro, oggi parliamo di due potenti donne di Lo stregone: Ciri e Yennefer.

Vedremo la relazione che condividono queste due donne. Dato che entrambi possono usare la magia, cercheremo anche di scoprire se la magia li collega. La seconda stagione di Netflix Original ha davvero migliorato il gioco, poiché è stata la prima volta che Ciri e Yen si sono incontrati. Anche l’evoluzione del loro legame è una cosa piuttosto interessante su cui riflettere. Quindi, senza ulteriori indugi, saliamo sui nostri cavalli e percorriamo le strade del continente, mentre ascoltiamo la storia di Ciri e Yennefer.

Ciri e Yennefer sono imparentati in The Witcher?

Bene, prima dobbiamo stabilire il fatto che Ciri e Yennefer non sono imparentati tra loro. La Legge della Sorpresa ha collegato Ciri e Geralt tra loro, ma non esiste una tale connessione tra Yen e Ciri. Tuttavia, Geralt è collegato a Yennefer, poiché Geralt desiderava la vita di Yennefer come terzo desiderio del djin. Quindi, entrambi sono destinati l’uno all’altro.

Tuttavia, questa connessione può essere ulteriormente estesa. Perché Geralt è un personaggio collegato sia a Yennefer che a Ciri Lo stregone; possiamo dire che ha stabilito una sorta di connessione tra le due donne. Quindi, se è Geralt a collegare Ciri e Yennefer, vedremo presto Yen e Ciri sviluppare un legame madre-figlia nelle prossime stagioni dello show Netflix. Il magico duo di Yen e Ciri è abbastanza per far venire i brividi alla schiena di chiunque.

L’evoluzione della relazione tra Yennefer e Ciri nella seconda stagione

Prima della seconda stagione, Yennefer non sapeva nemmeno chi fosse Ciri. È stata la Madre Immortale a parlarle del Cucciolo di Leone di Cintra. Tuttavia, Ciri era a conoscenza dell’esistenza di Yennefer, poiché aveva sentito spesso parlare di lei nei suoi sogni. In effetti, le prime parole che pronuncia dopo aver incontrato Geralt sono: “Chi è Yennefer?“

Ciri ha ottenuto la sua risposta Lo stregone stagione 2 quando ha finalmente incontrato la “cara amica” di Geralt, Yennefer. Sembrava che Yen e Ciri si conoscessero da molto tempo. Il duo era molto a suo agio. Yen ha persino insegnato a Ciri come controllare la sua magia e come usarla, cosa che finora non era possibile per lei. Ma si scopre che Yen desiderava davvero sacrificare Ciri a Voleth Meir in cambio della sua magia perduta.

Fortunatamente, il padre Geralt prende presto in mano la situazione e si fa avanti per proteggere la sorpresa del suo bambino. Ma era un po’ troppo tardi, poiché la Madre Immortale si è impadronita del corpo di Ciri ed è Yennefer che riconsidera e salva Ciri sacrificandosi. Questo suo sacrificio diventa fruttuoso quando Yen finalmente riguadagna il suo caos. Come si vede nei libri, speriamo tutti di vedere Yennefer e Ciri avere una relazione madre e figlia Lo stregone Stagione 3. Solo il tempo dirà cosa succede realmente nella storia.

Tuttavia, la nuova famiglia di Geralt, Ciri e Yennefer avrà sicuramente bisogno di tutto l’aiuto che riceverà mentre si prepara ad affrontare una pletora di minacce, tra cui i Wraiths of Mörhogg.

