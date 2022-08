Qual è la congiunzione delle sfere? In che modo influisce sulla vita di Geralt, Yennefer e Ciri in “The Witcher”

Il Continente è la vasta massa continentale in cui Lo stregone la serie prende il set e evoca pensieri di mostri erranti, esseri mistici e pericoli in agguato dietro ogni angolo per i fan. E mentre i residenti hanno avuto secoli per adattarsi, non è sempre stato così. La parola Congiunzione delle sfere appare frequentemente in Lo stregone, giochi, romanzi e in particolare nelle serie televisive. Allora, cos’era esattamente? In che modo influisce su personaggi come Ciri in The Witcher?

Qual è la congiunzione delle sfere?

La Congiunzione delle Sfere, che avvenne 1.500 anni prima dell’inizio della narrazione di Geraltè stato un evento astronomico che ha trasformato l’universo e stabilito Il contenuto come lo conoscono i residenti oggi. Prima della Congiunzione, il pianeta del Continente era abitato da gnomi, nani ed elfi. Tuttavia, scopri da Yarpen Zigrin dice che gli elfi non sono nativi del Continente, essendo arrivati ​​via acqua prima della Congiunzione.

Diversi mondi precedentemente indipendenti letteralmente convergente nello spazio alla Congiunzione delle Sfere. La collisione e il conseguente caos hanno permesso alle creature di una realtà di un mondo di scivolare in un’altra dove non erano presenti in natura, portando spesso a conflitti per il dominio tra le specie nuove ed esistenti lì.

LEGGI ANCHE: Ciri si prepara ad affrontare i mostri del continente mentre la terza stagione di “The Witcher” porta in vita il tempo del disprezzo

La Congiunzione colpisce Geralt, Yennefer e Ciri in The Witcher?

In una panoramica, la Congiunzione colpisce tutte le vite in tutto l’universo. Con il nuovo mostro che non ha familiarità con il piano e le persone che vagano in giro causando distruzione, ha dato vita a The Witchers, qualcosa che sarà affrontato in dettaglio nel prequel The Witcher: Origini del sangue. Inoltre, Streghe e maghi allo stesso modo hanno cercato di afferrare questo nuovo potere, padroneggiandolo infine a modo loro.

E per quanto riguarda Ciri, la Congiunzione di Sfere potrebbe essere il motivo principale per cui The Wild Hunt ha saputo di lei e del suo potere. Tutto sommato, la Congiunzione è un fenomeno estremamente importante che continuerà a influenzare la storia di Lo stregone mentre le stagioni continuano.

Cosa ne pensate della Congiunzione delle Sfere? Pensi che giocherà un ruolo importante nella terza stagione di? Lo stregone? Sentiti libero di condividere tutti i tuoi pensieri con noi nei commenti.

Lo stregone la seconda stagione è attualmente in streaming solo su Netflix.

Il post Qual è la congiunzione delle sfere? Come influisce sulla vita di Geralt, Yennefer e Ciri in “The Witcher” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.