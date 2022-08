Qual è la classificazione in base all’età della serie Netflix?

Traccia del partner uscirà domani, 26 agosto, su Netflix, e i fan di Arden Cho hanno atteso con impazienza l’uscita di questo dramma legale. Aspettati che la serie sia il principale argomento di tendenza sui social media questo fine settimana e fino a settembre. Ma chi è il pubblico di destinazione del drama? Qual è la classificazione in base all’età? Di cosa dovrebbero essere consapevoli i genitori prima di guardare lo spettacolo a casa?

Con sfumature di L’avvocato Lincoln, Sesso e cittàe Emilia a Parigi, Traccia del partner è saldamente ambientato nel mondo della televisione saponosa e avvincente orientata agli adulti. Ma non è così sessuale o grafico come Sesso e cittàe Traccia del partner è sostanzialmente più spensierato di qualcosa di simile L’avvocato Lincoln.

Dove lascia i genitori e le famiglie interessati a dare un’occhiata a questa serie?

Partner Monitora la valutazione dell’età e la guida dei genitori

Il sentito dramma televisivo è valutato TV-MAil che significa che è rivolto a un pubblico maturo e i genitori dovrebbero usare discrezione se intendono consentire la visione agli adolescenti di età inferiore ai 17 anni. Traccia del partner ha ricevuto una valutazione TV-MA per il linguaggio forte.

Avendo visto tutti e dieci gli episodi della prima stagione dello show, penso che la valutazione sia più simile spiritualmente a TV-14, ma l’uso di imprecazioni ha spinto la valutazione a TV-MA. Sebbene nella serie siano presenti contenuti sessuali e temi per adulti, non sono eccessivamente grafici.

Se rimuovessi il linguaggio forte, sono fiducioso che lo spettacolo sarebbe classificato come TV-14 in quanto non c’è nudità. Le scene romantiche e di sesso sono tutte piuttosto addomesticate e tendono ad essere più suggestive che esplicite.

Detto questo, lo spettacolo è classificato TV-MA, quindi i genitori dovrebbero prestare attenzione se stanno pensando di lasciare che qualcuno sotto i 17 anni lo controlli questo fine settimana.

Traccia del partner inizia lo streaming venerdì 26 agosto su Netflix.