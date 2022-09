Qual è la Archewell Productions che supervisiona l’accordo da 100 milioni di dollari di Meghan Markle e del principe Harry con Netflix?

Tra tutte le polemiche e i titoli dei tabloid, Meghan Markle ha avuto una vita interessante, per non dire altro. Da un Attrice di Hollywood alla duchessa del Sussex, è stato decisamente un bel viaggio. Tuttavia, dopo la famigerata uscita dalla famiglia reale nel 2020, il principe Harry e Meghan hanno iniziato la propria vita indipendente in California. Nello stesso anno, la notizia di a Affare da 100 milioni di dollari tra i Sussex e Netflix ha inondato Internet e il ciclo delle notizie.

Insieme all’accordo multimilionario, iniziò a fluttuare anche un’azienda chiamata “Archewell” collegata alla coppia reale. Lascia che ti diamo il 411 su questo nuovo marchio, come è nato e una panoramica del contratto Netflix.

Cos’è “Archewell” Productions e come si collega al principe Harry e Meghan Markle?

Nel tentativo di rinominare se stessi e lasciarsi alle spalle il titolo reale, Meghan Markle e il principe Harry si lanciarono Archewell Inc. È l’ombrello sotto il quale l’ex coppia reale segue e continuerà a seguire le loro avventure attuali e imminenti. Il marchio combina Archie, il nome del loro bambino, e la parola greca ‘arche’, che significa “fonte di azione.“

“Archewell è un nome che combina una parola antica per forza e azione, e un’altra che evoca le risorse profonde a cui ognuno di noi deve attingere. ha detto la coppia in un’intervista a Telegraph.

Archewell Inc. ha 3 sottosezioni: Ha iniziato prima come a no profit precedentemente noto come SussexRoyal. Quindi, l’azienda si espanse Archewell produzioni, che si occupa esclusivamente del loro contratto Netflix e Archewell Audio, che amministra l’impresa Spotify. Podcast Spotify di Markle, archetipi, che è stato presentato in anteprima 23 agosto ha quattro episodi finora.

Sempre nel 2020, Harry e Meghan hanno firmato un contratto pluriennale con Netflix per vari contenuti per il colosso streamer. Questo accordo include documentari, film e programmi per bambini, nonché serie sceneggiate e non. Una coppia davvero potente, i due gestiscono insieme l’azienda da una scrivania condivisa nel loro ufficio di casa a Montecito.

Con tutte le iniziative e i progetti in cantiere, sembra che Meghan e Harry abbiano elaborato in modo intricato i lavori dei loro sogni che non potevano realizzare come reali. Cosa ne pensi dell’azienda? Fateci sapere nei commenti. Se questo non placa la tua sete di storie reali, puoi sempre dare un’occhiata La corona in streaming su Netflix.

