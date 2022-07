Capitan America: Il Soldato d’Inverno. Vendicatori: Infinity War. Fine del gioco… e ora L’uomo grigio? Fratelli Russo, avete la nostra attenzione.

Chi non ama rilassarsi e perdersi in un gigantesco blockbuster? Pochissime persone, e nel regno del cinema moderno non ci sono molte persone che le rendono grandi come Joe e Anthony Russo.

Tuttavia, invece di guardarlo sul grande schermo, il pubblico di maggioranza sta guardando il suo ultimo film The Grey Man a casa su Netflix.

“Sierra Six” di Ryan Gosling è al centro di questa epopea ricca di azione come uno dei migliori mercenari della CIA. D’altra parte, diventa il bersaglio n. 1 dopo aver scoperto un pool di segreti dell’agenzia. Chris Evans – sfoggiando dei bei baffi – interpreta Lloyd Hansen, l’uomo incaricato di dargli la caccia e di schierare assassini per eliminarlo definitivamente.

Come hai intuito, Sierra Six è solo un nome in codice. Allora, qual è il vero nome di Six in The Grey Man?

L’uomo grigio (2022) Ryan Gosling come Sei. Cr. Paul Abell/Netflix © 2022

Qual è il vero nome di Sierra Six in The Grey Man?

Il vero nome di Sierra Six in The Grey Man è Court Gentry.

Nel caso non lo sapessi, il film Netflix del 2022 è in realtà basato sull’omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney. Il libro ha lanciato un franchise incentrato su un assassino ed ex agente della CIA di nome Court Gentry, che interpreta Ryan Gosling.

Se guardi i titoli di coda del film, Ryan viene semplicemente accreditato come Six. Tuttavia, il materiale originale tira indietro il velo sull’identità segreta del personaggio del film e ci dà un nome.

Non solo ha senso dare al personaggio un nome in codice per proteggere la sua vera identità, ma serve anche come un modo per suggerire che Court è rinato quando è diventato lo spietato mercenario. C’è una dualità nel personaggio; da una parte un potente assassino e dall’altra un uomo sensibile alle prese con un trauma infantile.

La serie di Mark Greaney che racconta le avventure di Court Gentry è ancora forte fino ad oggi e i fan stanno anticipando il dodicesimo romanzo della serie, Burner, nel 2023.

“Sembrava una bella storia da raccontare”

Durante una recente intervista con Netflix, ai fratelli Russo è stato chiesto se fossero fan del libro prima di dirigere il loro progetto. Joe era più che felice di cantare le sue lodi:

“Abbiamo adorato il libro. È stata una lettura davvero propulsiva, molto eccitante, molto divertente, con i piedi per terra. Si può dire che sono state fatte molte ricerche. Abbiamo adorato il livello di dettaglio che Mark Greaney ha apportato al suo ritratto immaginario della CIA. Sembrava molto moderno e connesso a ciò che sta succedendo nel mondo di oggi”.

Ha aggiunto: “E, sai, Bourne ha 20 anni. E ora Bond ha, credo, 70 anni a questo punto. Quindi sembrava che questo potesse potenzialmente diventare un personaggio che si collega davvero al pubblico di oggi e riflette davvero cosa sta succedendo nella stanza oggi. Quindi è sembrata una bella storia da raccontare”.

Dai un’occhiata ai libri L’uomo grigio di Mark Greaney

Se ti è piaciuto il film e desideri altre avventure con Court Gentry, le troverai sulla pagina.

Ecco le voci finora pubblicate nella serie:

L’uomo grigio (2009)

Sul bersaglio (2010)

balistico (2011)

L’occhio morto (2013)

Esplosione alla schiena (2016)

Grigio canna di fucile (2017)

Agente sul posto (2018)

Missione critica (2019)

Un minuto fuori (2020)

Implacabile (2021)

Sierra Sei (2022)

The Grey Man è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

