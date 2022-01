Qual è il significato di Jeen-Yuhs? Data di uscita del documentario di Ye esplorata

Kanye West, adesso legalmente noto come “Ye”, offrirà uno sguardo alla sua vita personale e professionale attraverso il suo documentario in tre parti intitolato “Jeen-Yuhs”.

La data di uscita dello stesso è stata rivelata e il trailer appena lanciato stuzzica diversi dettagli interessanti e sconosciuti che circondano Kanye. Ma, prima di dirti di più Jeen-Yuhs: Un Kanye Trilogia, spieghiamo il significato del titolo.

Qual è il significato di ‘Jeen-Yuhs’

Kanye è famoso per i soprannomi piuttosto eccentrici che gli viene sempre in mente. Che si tratti del suo nuovo nome “Ye” o “Yeezy” derivato da Gesù, il rapper sa sicuramente come distinguersi.

Per quanto riguarda Jeen-Yuhs, è gergo per genio, secondo Urban Dictionary. Si pronuncia proprio come pronunceresti genio.

Forse, il titolo del documentario descrive Kanye come un genio mentre naviga attraverso il suo viaggio verso il successo.

Foto di David Livingston/Getty Images

Rivelata la data di uscita del documentario di Kanye West

L’uscita di Jeen-Yuhs era inizialmente prevista per gennaio 2022.

Dopo il lancio del trailer, è stato rivelato che il documentario sarà presentato in anteprima su Netflix il 16 febbraio 2022.

Il documentario è diretto dai leggendari registi Coodie Simmons e Chike Ozah, che si ritiene siano anche amici e collaboratori di lunga data di Kanye.

Il trailer mostra che è stato girato in un periodo di 21 anni, documentando Kanye dall’inizio del suo viaggio nell’industria musicale.

Jeen-Yuhs è impostato per lo streaming come parte di un “evento globale di tre settimane che capita una volta nella vita”, rivela il trailer.

Potete guardare il trailer completo qui.

jeen-yuhs: una trilogia di Kanye | Teaser ufficiale | Netflix

BridTV

7711

jeen-yuhs: una trilogia di Kanye | Teaser ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/d8J0hdrB6vA/hqdefault.jpg

938374

938374

centro

13872

I fan sono entusiasti del prossimo documentario del rapper

Considerando l’enorme seguito di fan di Kanye in tutto il mondo, non sorprende che il trailer di Jeen Yuhs abbia raccolto molta attenzione mentre le persone aspettano con impazienza la sua prima.

Uno ha detto: “Jeen-Yuhs è già media/film/documentario dell’anno”

Un altro ha scritto: “Yooo Jeen-Yuhs guardando la festa a casa mia quando cade!!!”

“So solo che Jeen-Yuhs sarà agrodolce da guardare”, ha twittato un altro.

In altre notizie, dove è Jim Nantz oggi come emittente della CBS scomparso dall’azione della NFL?