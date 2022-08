Qual è il significato di “Boink” nella stagione 3 di Never Have I Ever?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per Never Have I Ever stagione 3*

Le relazioni sono sempre state il nome del gioco in Never Have I Ever poiché Devi Vishwakumar ha cercato di trovarsi un fidanzato.

Ma entro la fine della terza stagione, con tutti intorno a lei che iniziano una relazione, Devi rimane single e si lamenta con Ben che probabilmente morirà vergine se la sua fortuna con l’amore continua. In risposta, Ben si offre di dare a Devi un coupon per “One Free Boink”.

Ma qual è esattamente il significato di ‘boink’ in questo contesto e quale impatto potrebbe avere il coupon sul futuro di Never Have I Ever?

Ben regala a Devi un coupon “One Free Boink”.

Nell’episodio 9 di Never Have I Ever stagione 3, l’ultima storia d’amore di Devi con il nuovo arrivato Des si interrompe dopo che la madre di Des ha espresso le sue preoccupazioni sulla relazione.

È preoccupata che Devi abbia “molti problemi” e che potrebbe rivelarsi una cattiva influenza su suo figlio.

Tornata a scuola, Devi rivela la rottura a Ben e si lamenta che probabilmente morirà vergine dopo aver avuto così tanti fallimenti romantici.

Nel tentativo di rallegrare Devi, Ben le regala un coupon per “One Free Boink”.

Il significato di “Boink” in Never Have I Ever spiegato

Secondo Urban Dictionary, la parola “boink” è un termine gergale che significa avere rapporti sessuali.

Quindi, in questo caso, Ben si offre di fare l’amore con Devi se è ancora vergine quando è sul letto di morte.

Tuttavia, come si vede nell’episodio 10, Devi non arriva a tanto in quanto sceglie di incassare il coupon alla fine dell’episodio poiché si rende conto di provare dei sentimenti per Ben dopo che lui ha ammesso che gli mancherà se lo fosse. di trasferirsi per studiare alla Shrubland School.

I fan di Never Have I Never discutono di coupon

L’ultimo episodio di Devi e Ben è stato sicuramente un grande argomento di discussione tra i fan, con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto scherzosamente: “Non ho mai mi ha mai fatto piangere per quell’unico cazzo gratis”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Ho finito la stagione 3 di Never Have I Ever in una sola notte e sono soddisfatto del finale. Un cazzo.

Questo spettatore non è rimasto così impressionato, tuttavia, dicendo: “Never Have I Ever il finale della terza stagione è così strano, come se Ben non stesse andando ad un appuntamento con la ragazza dell’arte e poi si stesse comportando come se stesse per dirlo a Devi i suoi sentimenti, poi si pomiciano e molto probabilmente scompaiono, quindi cosa sta succedendo?

“Perché Devi è andata a scopare con Ben?” ha chiesto un altro fan. “Volevo tanto che andasse alla Shrubland School e volevo che finisse senza nessuno. Onestamente, sarebbe stato un finale migliore”.

E alla fine, questo fan ha commentato: “Non sono sicuro che mi piaccia che sia andata a casa di Ben per incassare quel “One Free Boink”, né mi è piaciuto che la mamma di Des e Des scaricasse Devi. Mi piacevano Devi e Des insieme e mi sarebbe piaciuto vederli di più insieme.

Never Have I Ever stagione 3 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 12 agosto 2022.

In altre notizie, i fan di Grantchester sono entusiasti quando emerge la foto del dietro le quinte della stagione 8