Qual è il racconto del New Yorker, “Escape From Spiderhead”, di George Saunders su cui si basa l’adattamento Netflix di Chris Hemsworth

Dopo la fine di Ozarktutto il brusio su Netflix riguarda un film in uscita di Chris Hemsworth, Testa di ragno. Con quello di Hemsworth caratteristico accento australiano e immagini straordinarie che ricordano uno dei film di Christopher Nolan, non sorprende che il titolo sia così atteso. Il film è adattato da un racconto dell’autore americano George Saunders.

Ecco tutto ciò che devi sapere Fuga da Spiderhead.

Cos’è Fuga da Spiderhead di?

Proprio come il trailer dell’adattamento Netflix, Escape from Spiderhead inizia con la domanda “gocciolare?“, a cui risponde una persona dall’interno di quella che sembra una stanza di osservazione, “riconoscere“. Si stabilisce lentamente e terribilmente che ciò che i soggetti del test stanno riconoscendo è il passaggio di droghe nel loro corpo. Il “gocciolare” si riferisce a farmaci sperimentali. I test di questi farmaci non vengono eseguiti su cavie o ratti. I soggetti di questi test sono esseri umani in una posizione molto disperata, cioè detenuti in prigione.

D’altra parte, Il personaggio di Hemsworth, Steve Abnesti, è un brillante scienziato chi è il capo della struttura che esegue questi test. È affascinante, bravo con le parole e in qualche modo fa sembrare il suo lavoro molto meno spregevole di quello che è. Il racconto di George Saunders segue la vita di Jeff, un detenuto che sta attraversando un progetto particolarmente difficile da sopportare. Siamo con Jeff nel suo viaggio per scappare da “Testa di ragno“, qualcosa che non prende davvero il ritmo fino alla fine.

LEGGI ANCHE: Hulk Hogan nel Netflix Biopic della WWE sarà interpretato da Chris Hemsworth

Perché è Testa di ragno chiamato così? Qual è il tema della storia e del suo adattamento Netflix?

Una cosa che i fan trovano più interessante sapere Testa di ragno il suo finale è il modo in cui Netflix Original ha preso il nome. Sì, è stato adattato dalla storia di Saunders, ma cos’è esattamente “Spiderhead”? È un posto? È una persona? Sebbene la risposta alla domanda non sia degna di nota nel libro, l’idea geniale del titolo potrebbe essere una grande rivelazione nell’adattamento. Per paura di spoiler, ci asterremo dal rispondere a questa domanda. Tuttavia, quello che possiamo dire ai fan è cosa dovrebbero cercare.

Tutte le storie di George Saunders hanno popolarmente un tema centrale non è niente di diverso da una morale. Il tema di Fuga da Spiderhead è quello di dilemma morale. Dall’inizio fino alla fine, Jeff è in un dilemma sulle molte scelte che deve fare. Gli dà fastidio perché è una brava persona. D’altra parte, tutto è giusto numeri e osservazioni ad Abnesti, e la sua attenzione è più concentrata sul successo dei suoi farmaci che sulle persone davanti ai suoi occhi.

LEGGI ANCHE: Netflix potrebbe avere una possibilità agli Oscar quest’anno con la commedia in arrivo BARDO di Alejandro Iñárritu

Testa di ragno sarà disponibile per lo streaming su Netflix su 17 giugno 2022.

Il post What Is the New Yorker Short Story, “Escape From Spiderhead”, di George Saunders su cui si basa l’adattamento Netflix di Chris Hemsworth è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.