Qual è il nome completo del duca di Sussex?

Con il rilascio di Harry e Megan, una delle docuserie più attese di Netflix fino ad oggi, lo spettacolo ha sollevato un sacco di domande sia per i fan di Royal che per gli spettatori occasionali. E mentre il documentario in sei parti parzialmente pubblicato risponde a diverse domande sulla relazione tra il principe Harry e Meghan Markle, le prove e le tribolazioni della vita sotto gli occhi del pubblico e le pressioni subite dalla famiglia reale britannica, ci sono alcune semplici domande che potrebbe ancora affliggere la tua mente.

Ti stai chiedendo qual è il nome completo di Harry? Beh, non sei solo! Secondo Google Trends, una delle ricerche più frequenti del principe Harry da parte degli utenti di Internet negli ultimi tempi è scoprire qual è il suo vero nome, e la risposta potrebbe sorprenderti! Quindi, per risparmiarti la fatica di doverlo cercare da solo, abbiamo tutti i dettagli qui per te.

Qual è il nome completo del principe Harry?

Potresti conoscerlo come il principe Harry, il duca di Sussex o solo Harry, ma sapevi che il nome di battesimo del grosso britannico non è nemmeno Harry? O che non ha un vero cognome? Sì! Non stiamo scherzando. Secondo Britannica, un’enciclopedia per tutte le cose britanniche, il vero nome completo di Harry è Principe Enrico Carlo Alberto David, Duca di Sussex, conte di Dumbarton e barone Kilkeel (ex principe Harry del Galles).

Se ti stai chiedendo perché non usa il suo nome di battesimo e si chiama Harry, non sei l’unico; anche il principe stesso non è del tutto sicuro da dove provenga “Harry”. Durante una chiacchierata con i vincitori dei WellChild Awards, quando stava chiacchierando con un ragazzino di nome Henry, il principe ha rivelato che anche lui si chiamava Henry ma ha scherzato dicendo che non sa perché non lo usa.

“Anche io mi chiamo Henry”, ha detto Harry, secondo Intrattenimento stasera. “Ma tutti mi chiamano Harry. Non ho idea del perché.”