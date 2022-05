Qual è il movimento Quiverfull? Donald Cline è stato coinvolto?

La verità sull’ex medico della fertilità Donald Cline è già abbastanza orribile, ma il nuovo documentario di Netflix Nostro padre esplora ulteriormente i misfatti di Cline e l’impatto che ha avuto sui suoi figli. Una rivelazione inquietante del documentario è una teoria secondo cui Cline era coinvolto in un movimento religioso (o culto) chiamato Quiverfull.

Considerata una setta religiosa irriducibile dedita alla procreazione il più possibile per creare più cristiani devoti al diritto civile biblico, Quiverfull ha ricevuto molta attenzione a causa dei numerosi scandali che circondano la famiglia Duggar.

Il movimento è menzionato ancora una volta in questo documentario, questa volta con un presunto legame con Cline. Di seguito discuteremo di cosa sia effettivamente il movimento e se Cline ne facesse effettivamente parte o meno.

Padre nostro: cos’è il movimento Quiverfull?

È un gruppo simile a una setta in cui l’obiettivo è avere quanti più bambini possibile e poi mandarli nel mondo come “frecce” (una “faretra” è un termine che si riferisce a una custodia che gli arcieri usano per tenere le frecce) per diffondere la parola della Bibbia. In Nostro padreQuiverfull è descritto come un’organizzazione che si sentirebbe come a casa Il racconto delle ancelledove le donne sono viste come allevatrici per creare più seguaci del verso e indottrinare gli altri.

Credono che la Bibbia sia legge. Uno dei motivi per cui Jacoba Ballard e i suoi fratellastri pensavano che Cline fosse collegato al gruppo è perché hanno visto il versetto biblico Geremia 1:5 usato sul sito web. Il versetto “Prima di formarti nel grembo di tua madre, ti conoscevo”, è quello che Cline citava spesso.

Non è stato solo l’angolo di “riproduzione” ad attirare la loro attenzione, ma il fatto che i membri di Quiverfull sarebbero stati attenti a produrre solo bambini bianchi a causa del timore che un giorno sarebbero scomparsi. E se guardi tutti i fratelli prodotti da Cline, sono quasi tutti biondi con gli occhi azzurri. Un soggetto del documentario li descrive come il “perfetto clan ariano”.

Secondo quanto riferito, alcuni membri di Quiverfull credono di aver lo scopo di formare un esercito cristiano conservatore. La base fondamentale del gruppo è evitare la contraccezione poiché credono che Dio darà loro solo quanti bambini possono gestire. Puoi saperne di più sull’organizzazione da questo articolo su Huffington Post.

Padre nostro: Donald Cline faceva parte di Quiverfull?

Oltre alle scritture, Cline era collegato a Quiverfull tramite un indirizzo e-mail utilizzato da qualcuno collegato a lui. Come dice The Daily Beast, questa prova è semplicemente circostanziale e non ci sono prove effettive che facesse parte del movimento. Detto questo, non sembra che la sua filosofia personale fosse troppo lontana da quella del gruppo, indipendentemente dal fatto che fosse coinvolto o meno.

Nostro padre è ora in streaming su Netflix.