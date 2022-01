Qual è il messaggio dal Messico? Rilasciato il trailer di Ozark: Stagione 4 Parte 1

Le cose non possono essere più eccitanti di così. Mentre ci prepariamo tutti a seguire le nuove varianti COVID, Netflix si sta assicurando di avere abbastanza contenuti per abbuffarsi durante la quarantena. Con Ozark: Stagione 4 Parte 1 quasi qui, abbiamo un nuovo trailer per prepararci a quello che ci aspetta questa volta; avviso spoiler: è un messaggio dal Messico.

Ozark: Stagione 4 Parte 1 – Qual è il messaggio dal Messico?

Le cose non stanno andando bene per la famiglia Byrde, poiché sembra che ci saranno alcune morti in questa stagione. Tuttavia, sono loro che stanno minacciando Darlene e i suoi affari. Stanno incontrando Darlene per darle un messaggio inviato direttamente dal Messico. Come sottolineano, il cartello di Navarro è ora consapevole del desiderio di Darlene di fabbricare la propria eroina e non ne sono contenti.

Marty Byrde dice, “La loro risposta sarà rapida e brutale”. Quando Darlene scoppia a ridere, Wendy sottolinea che sono solo i messaggeri qui, con un sorriso molto sadico sul viso.

Sembra che la famiglia Byrde stia scalando la struttura sociale all’interno del cartello, ma desiderano lasciarsi alle spalle il loro passato criminale per iniziare una nuova e felice famiglia; è così facile però? Inoltre, i figli della famiglia stanno entrando nell’azienda di famiglia, mettendo a rischio anche le loro vite.

Chi stanno tornando nel cast di Ozark?

I vincitori dell’Emmy Award Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner guideranno sicuramente il cast. Insieme a loro, tornano nello show anche Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes e Lisa Emery. Il cast comprende anche Felix Solis, Damian Young, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Bruce Davison, Ali Stroker e Veronica Falcón.

Rimorchio di Ozark

Dai un’occhiata al nuovissimo trailer di Ozark: Stagione 4 qui:

Ozark: data di uscita della stagione 4

I primi 7 episodi di Netflix Original; questa è la prima parte della serie che arriverà il 21 gennaio 2022. Non c’è stato alcun annuncio ufficiale per la data della prima della seconda parte della scorsa stagione.

LEGGI ANCHE: Di cosa parla “La figlia perduta” su Netflix? Controlla le recensioni e perché è popolare

Il post Qual è il messaggio dal Messico? Rilasciato il trailer di Ozark: Season 4 Part 1 è apparso per primo su Netflix Junkie.