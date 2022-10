Qual è il film più spaventoso da guardare su Netflix nel 2022?

La stagione spettrale è qui, e se sei come me, non ne hai mai abbastanza del genere horror. Netflix ha molti film tra cui scegliere in questa stagione di Halloween, ma se stai cercando il film più spaventoso su Netflix che ti dia i brividi e ti alzi i peli delle braccia, sei fortunato.

È sempre difficile etichettare un film come il più spaventoso di qualcosa poiché ogni film dell’orrore presenta diversi tipi di paure, che siano soprannaturali, slasher o una combinazione di entrambi. È anche un argomento soggettivo e siamo tutti spaventati da cose diverse.

Netflix ci ha presentato alcuni film horror davvero buoni quest’anno, ma c’è un film che si distingue sopra tutti che credo sia il più spaventoso che Netflix ha da offrire quest’anno.

Qual è il film più spaventoso su Netflix nel 2022?

Il film che per me è il più spaventoso di Netflix è il remake di Stephen King ESSO. È stata una decisione ravvicinata tra quello e L’evocazione 2, ma ESSO fornisce non solo il lato soprannaturale delle cose, ma presenta lo spirito malvagio come lo stesso Pennywise.

Da bambino, il film più spaventoso che mi ha spaventato di più è stato l’originale ESSO miniserie uscita nel 1990. Pennywise è rimasta con me in tutti questi anni come un’icona nel genere horror.

Nel 2017, una delle storie più iconiche di Stephen King è stata rilasciata sul grande schermo come ESSO ha debuttato in tutto il mondo.

Di cosa si tratta?

ESSO è probabilmente uno dei migliori romanzi mai scritti da Stephen King, e questo dice molto quando fai un passo indietro e guardi il suo catalogo di storie.

La storia è ambientata nella città immaginaria di Derry, nel Maine, dove vediamo ragazzini combattere un male che è arrivato nella loro città uccidendo bambini innocenti e perseguitando anche gli altri. Questo gruppo di ragazzi emarginati decide di prendere in mano la situazione dopo che si sono stancati degli omicidi che si verificano e sono stati perseguitati dal male stesso, Pennywise.

Uno dei motivi principali per cui questo film è il più spaventoso su Netflix è a causa di Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård. Le persone temono e hanno incubi di clown, e posso capire perché dopo aver visto questo film come Skarsgård fa un ottimo lavoro nel ruolo di Pennywise.

Un altro elemento di spicco in questo film è il casting di questi personaggi, in particolare i bambini. Vediamo alcuni volti familiari in questo film come Finn Wolfhard, Sophia Lillis e Wyatt Oleff solo per citarne alcuni. La connessione e l’alchimia tra i personaggi brillano sullo schermo mentre sei immediatamente connesso a ciascuno di loro mentre affrontano gli orrori di Derry.

Nonostante ci siano molti buoni film horror su Netflix, ci credo ESSO è il più spaventoso di tutti, e ho ancora la pelle d’oca ogni volta che lo guardo e sono sicuro che lo farai anche tu.

Hai intenzione di guardare ESSO su Netflix questa stagione di Halloween?