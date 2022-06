“Q-Force” cancellato da Netflix dopo 1 stagione; Nessuna stagione 2 pianificata

La sitcom animata per adulti Q-Forza non tornerà per una seconda stagione su Netflix secondo un’intervista con Matt Rogers su un podcast nelle ultime settimane.

Animata da Titmouse Inc, la serie parlava di una squadra di agenti segreti che erano tutti LGBTQ e intraprendevano avventure straordinarie. Tutti gli otto episodi della prima stagione sono stati lanciati su Netflix a livello globale il 2 settembre 2021.

Q-Forza in particolare comprendeva le voci di Sean Hayes, Matt Rogers, Wanda Sykes, Patti Harrison, Gary Cole e David Harbour.

Lo spettacolo è stato criticato dal primo trailer fino alla sua uscita a causa dei suoi personaggi stereotipati ritratti e anche dopo l’uscita, i critici non sono stati ancora particolarmente gentili anche se le critiche non sono state così pesanti come quando è stata rilasciata la prima serie di trailer.

Ad oggi, la serie è al 29% su RottenTomatoes con il consenso critico:

“Il cuore di Q-Force è nel posto giusto, ma stereotipi datati e una generale mancanza di umorismo fanno fallire questa avventura d’azione animata.”

Dall’uscita della prima stagione, non è chiaro se la serie tornerà. A differenza di alcuni progetti animati, Q-Forza non ha ricevuto un grosso ordine anticipato per gli episodi.

Tuttavia, ora abbiamo appreso che non avremo una stagione 2 di Q-Forzaalmeno su Netflix.

Parlando nel podcast Attitudes! il 5 maggio, Matt Rogers, che è stato uno degli sceneggiatori e delle voci dello show (ha doppiato Twink, il “Maestro del drag”), ha detto al podcast che lo spettacolo non sarebbe tornato.

Ha detto “Non ha avuto una seconda stagione”, ma ha aggiunto che è ancora orgoglioso di ciò che hanno pubblicato e ha insinuato che ha fatto un buon lavoro per la rappresentazione.

Rogers ha aggiunto una certa rassicurazione sul fatto che la stagione 1 non andrà da nessuna parte dicendo “Le persone che l’hanno adorato l’hanno davvero adorato e la buona notizia è che sarà sempre su Netflix”.

L’ospite del podcast, Erin Gibson, ha aggiunto che prevede che lo spettacolo tornerà in qualche forma in futuro dicendo “è semplicemente troppo speciale”. Dopotutto, abbiamo visto di recente Tuca & Bertie ottiene la sua seconda vita su HBO Max dopo che Netflix lo ha cancellato dopo una sola stagione.

NBCUniversal Television in particolare è il distributore dello spettacolo, quindi forse un revival di Peacock potrebbe eventualmente essere in programma come Tuca & Bertie?

La notizia arriva nello stesso periodo in cui un’altra serie animata incentrata su LGBTQ arriva su Netflix sotto forma di Vicolo cieco: Parco paranormale. Molti ora temeranno che lo spettacolo seguirà nella stessa direzione.

Q-Forza segue anche le orme di Bestia dell’avventura che è stato rilasciato il mese dopo Q-Forza e inoltre non tornerà per le stagioni future. Super trascinamentianche un’altra serie di animazione per adulti incentrata su LGBTQ è stata cancellata dopo una sola stagione.

Sei deluso Q-Forza non arriva una seconda stagione? Facci sapere nei commenti e se ti sei perso una delle altre principali cancellazioni nel 2022, dai un’occhiata al nostro elenco qui.