Purple Hearts su Netflix è basato su una storia vera?

Se stai cercando un detergente per il palato dopo aver visto il ricco di azione The Grey Man su Netflix, allora lo streamer ha il trattamento perfetto in serbo con Purple Hearts.

Diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, il dramma romantico è stato presentato in anteprima su Netflix venerdì 29 luglio 2022, offrendo interpretazioni centrali di Sofia Carson e Nicholas Galitzine rispettivamente nei panni di Cassie e Luke.

È la storia di un aspirante musicista che entra in un matrimonio di convenienza con un marine che presto si schiererà. Tuttavia, entrambi provengono da contesti contrastanti, il che crea una certa tensione. Tuttavia, iniziano a innamorarsi sinceramente l’uno dell’altro, aprendo la strada ad alcuni enormi problemi.

Il pubblico potrebbe trovarsi totalmente coinvolto nella storia d’amore nel cuore (viola) del film. Tuttavia, tale investimento potrebbe incoraggiarti a porre una domanda. Purple Hearts è basato su una storia vera?

Sempre da Purple Hearts. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Purple Hearts è basato su una storia vera?

No, Purple Hearts non è basato su una storia vera. Tuttavia, è basato sull’omonimo libro del 2017 di Tess Wakefield.

Prima di Purple Hearts, Tess scriveva libri per il pubblico più giovane, quindi il romanzo ha segnato un cambio di traiettoria. Avvicinandosi a una storia rivolta agli adulti, ha intrapreso una ricerca che ha alimentato il romanzo.

Ad esempio, The Cinemeaholic riferisce di aver ricercato argomenti sulla dipendenza e sul sistema sanitario per aiutarla a consigliarla su come scrivere sulla storia di abuso di sostanze di Luke.

Nello scolpire il personaggio di Cassie, ha esaminato la teoria musicale per comprendere meglio le sue conoscenze, così come il diabete per rappresentare la sua malattia in modo più accurato. Tornando a Luke, ha anche studiato legge militare perché era importante per la trama centrale.

C’è stato anche molto altro lavoro nel progetto, inclusa la decisione di Tess di raggiungere e parlare con la comunità portoricana nel tentativo di saperne di più sulle dinamiche familiari tradizionali.

Cuori viola | Trailer ufficiale

‘Questa storia riguarda la scelta di non vedere il colore’

Sofia Carson (che interpreta Cassie) ha precedentemente parlato del significato più profondo di Purple Hearts mentre chiacchierava con Collider:

“Quello che mi ha attirato di più nella storia è stato il messaggio. Quando ho letto il titolo per la prima volta, ho chiesto a Liz se Purple Hearts significasse che era la fusione di un cuore rosso e blu, e lei ha riso e ha detto: ‘Non l’avevo pensata in quel modo, ma questa è esattamente la nostra storia è.’ Viviamo in un paese così incredibilmente diviso in questo momento, rosso contro blu”.

Ha continuato: “Questa storia parla della scelta di non vedere il colore e della scelta dell’amore, sopra ogni cosa, e di come un cuore rosso e un cuore blu possono unirsi e scegliere l’amore. Questo può cambiare il mondo nel modo più bello”.

È FUORI CUORI VIOLA💜 @netflix Mentre il mio cuore batte fuori dal mio petto, mentre il mondo incontra la mia Cassie per la prima volta, spero che ti innamori di lei tanto profondamente quanto io amavo essere lei. Il mio cuore è pieno di gratitudine e per sempre dipinto di una bellissima sfumatura di viola… pic.twitter.com/S31soqsZdd — Sofia Carson (@SofiaCarson) 29 luglio 2022

Visualizza Tweet

I fan elogiano Purple Hearts

Un certo numero di fan non ha perso tempo a lodare Purple Hearts su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

l'ho appena visto e lo ADORO!! perché onestamente ho solo bisogno di quella formula romantica di cattivo gusto dall'odio all'amante e la falsa relazione a questo punto, per la mia settimana pazza 🥲 guardatela ragazzi, cuori viola su netflix pic.twitter.com/o6024FLZN9 — aya (@noushaxoxo) 29 luglio 2022

Visualizza Tweet

Purple Hearts è il MIGLIOR film che ho visto da un po' di tempo e uno dei migliori originali Netflix, sono davvero innamorato — fede🪐 sharpwin brainrot (@liarsgrande1989) 29 luglio 2022

Visualizza Tweet

Purple Hearts è in streaming esclusivamente su Netflix.

