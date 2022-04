Purple Hearts rilascia aggiornamenti, cast, sinossi e altro ancora

Cuori viola con Sofia Carson uscirà su Netflix quest’anno e abbiamo tenuto traccia di tutti i dettagli importanti sul film drammatico romantico in uscita.

Cuori viola è un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2017 di Tess Wakefield. Morto per me la regista Elizabeth Allen Rosenbaum ha diretto il film da una sceneggiatura scritta insieme a Kyle Jarrow e Liz Garcia. Elysa Koplovitz Dutton e Leslie Morgenstein hanno prodotto il film per Alloy Entertainment e Carson, Rosenbaum, Amy Baer, ​​Hugo Grumbar e Tim Haslam hanno firmato come produttori esecutivi.

Di seguito, troverai tutto ciò che sappiamo sul film originale di Netflix!

Stiamo ancora aspettando una data di uscita ufficiale da Netflix. Fortunatamente, il film dovrebbe arrivare sullo streamer entro la fine dell’anno. La produzione è iniziata nell’agosto 2021 e si è conclusa due mesi dopo, ad ottobre. La star principale del film ha commemorato la data di chiusura con un video di Instagram.

Ciò significa che il film è in post-produzione da circa sei mesi a partire dal 19 aprile. Abbiamo potuto davvero vedere Cuori viola atterra su Netflix da un giorno all’altro. Probabilmente stiamo guardando un rilascio estivo al più presto. Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita non appena Netflix lo annuncerà.

Sofia Carson guida il cast nel ruolo di Cassie. Potresti conoscere Carson dalla serie televisiva Pretty Little Liars: Il Perfezionisti. Ha anche recitato nei film Disney Discendenti, Discendenti 2 e Discendenti 3. Nicholas Galitzine interpreta Luke nel film drammatico romantico. È meglio conosciuto per il ruolo del principe Robert nella versione live-action del 2021 di Cenerentola.

L’elenco completo del cast tramite Deadline è proprio di seguito:

Justin Tranter ha scritto e prodotto le canzoni originali del film, e Carson ha co-scritto ed interpretato Cuori viola colonna sonora.

La storia è incentrata su un’aspirante musicista (Sofia Carson) e un marine statunitense (Nicholas Galitzine) che si incrociano e si innamorano perdutamente nonostante le loro molte differenze.

Ecco una sinossi più dettagliata tramite What’s on Netflix di seguito:

Cassie Salazar e Luke Morrow non potrebbero essere più diversi. La scaltra Cassie lavora di notte in un bar di Austin, in Texas, per sbarcare il lunario mentre persegue il suo sogno di diventare una cantautrice. Luke è un apprendista dell’esercito, in procinto di partire per il servizio, che trova conforto nell’incrollabile disciplina del servizio. Ma un incontro casuale al bar di Cassie cambia il corso delle loro vite. Cassie sta affogando nelle spese mediche dopo che le è stato diagnosticato il diabete.

Quando incontra il suo vecchio amico Frankie, ora arruolato nell’esercito, propone un accordo: lo sposerà in cambio di una migliore assicurazione medica e potranno dividere lo stipendio aumentato che deriva dall’avere una “famiglia”. Quando Frankie rifiuta, il suo attraente ma frustrante amico Luke si offre volontario per sposare invece Cassie. Quello che lei non sa è che lui ha delle sue disperate ragioni per sposarsi. In questa indimenticabile storia d’amore, Cassie e Luke devono mettere da parte le loro differenze per farlo sembrare un vero matrimonio… a meno che, da qualche parte lungo la strada, non lo diventi.