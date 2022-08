“Purple Hearts” di Sofia Carson elimina il film di Ryan Reynolds dalla Top 10 di Netflix e porta la lotta ad altre due star del MCU

Nel suo mondo caotico, le persone continuano a frequentarlo romanza a fuga dalla realtà e sentirsi a proprio agio. Questo originale Netflix film commedia romantica sta facendo la storia con il suo matrimonio di convenienza. Cuori violaprotagonista Sofia Carson e Nicholas Galitzine, sta scuotendo le classifiche mentre sbatte Ryan Reynolds e gli altri due Stelle dell’MCU film.

Purple Hearts elimina dalla lista il film di Ryan Reynolds

Mentre Netflix trasmette in streaming alcuni fantastici film ad alto budget come L’uomo grigio, questa commedia romantica a basso budget Cuori viola sta conquistando i cuori. Il film ha scosso le classifiche dal giorno in cui è stato rilasciato. Tuttavia, di recente, ha creato la storia quando è iniziato Ryan Reynolds‘ film chiamato 6 Sottoterra. È stato anche in classifica, ma ora Cuori viola ha guadagnato più spettatori, il che ha espulso il film dalla classifica.

Entro tre settimane di rilascio, Cuori viola ha guadagnato 46.370.000 streamer. Gli streamer hanno aggiunto più ore di visione nel il quarto settimanarealizzandolo 23.410.000 ore. Attualmente, il film si trova nella 7a posizione di tutti i film di tutti i tempi. Considerando un film ad alto budget come L’uomo grigioche ha una stella MCU Chris Evans insieme ad altre stelle della linea A, il $ 200 milioni il film sta cercando di mantenere gli spettatori ora.

Un’altra stella del MCU, Chris Hemsworth film con protagonista Estrazioneè al #6 posizione con streaming ore di 231.340.000. Nel frattempo, L’uomo grigio è al #4 posizione con streaming ore 253.830.000. Tuttavia, esiste una chiara possibilità che questa commedia romantica vinca questi film e guadagni più ore di visione.

Cuori viola, i film di Ryan Reynolds e L’uomo grigio sono stato dentro concorrenza dal principio. Mentre la commedia romantica è rimasta al # 1 posizione così, la crescente popolarità di di Sofia Carson il film minacciava ancora il film di Reynolds. Ora, l’essere umano ordinario è in piedi con le potenti stelle del MCU come Chris Evans e Chris Hemsworth.

Perché gli spettatori amano così tanto questa commedia romantica?

Il film segue la storia di una giovane coppia che si sposa per comodità. Cassie e Luke hanno assolutamente di fronte mentalità, credenze e background. Eppure, per ottenere i benefici materiali per sopravvivere, entrambi fanno un nodo. Infine, inaspettatamenteentrambi pazzi innamorarsi insieme.

Non è solo una storia d’amore, ma anche di più. Rappresenta due culture diverse che fanno una bella vita. Mira ad affrontare un approccio più ampio del solo amore egoistico. Pertanto, il film dà speranza a molte persone di amare e vivere. Pensi che romperà le classifiche e batterà le stelle del MCU?

Il post “Purple Hearts” di Sofia Carson elimina il film di Ryan Reynolds dalla lista dei 10 migliori di Netflix, porta la lotta ad altre due star del MCU è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.