Purple Hearts con Sofia Carson e Nicholas Galitzine è basato su un libro?

Manca solo un giorno all’uscita di Cuori viola su Netflix. Il 29 luglio, il film drammatico romantico farà il suo sbarco sullo streamer e non vorrai perderti questo film su una bellissima storia d’amore tra un aspirante cantautore e un marine statunitense.

Viola Cuori è il film originale Netflix diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum da una sceneggiatura scritta da Kyle Jarrow e Liz Garcia. Segue un giovane musicista e un travagliato marine degli Stati Uniti che si incrociano, accettano un matrimonio di convenienza per i benefici militari e alla fine si ritrovano a innamorarsi perdutamente.

Sofia Carson e Nicholas Galitzine recitano nei ruoli principali di Cassie e Luke. Cassie e Luke non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, ma quando entrano in un matrimonio temporaneo, alla fine trovano un terreno comune e si innamorano. Oltre a Carson e Galitzine, nel cast ci sono anche Chosen Jacobs, John Harlan Kim, Anthony Ippolito, Kat Cunning, Sarah Rich, Scott Deckert e Linden Ashby.

Con così tanti film e programmi adattati dai libri, la gente si chiede se Cuori viola è anche un adattamento. Non è un problema per noi. Abbiamo condiviso se Cuori viola è basato su un libro o meno sotto.

Puoi andare avanti e aggiungere Cuori viola alla lunga lista di adattamenti cinematografici di Netflix perché è basato su un libro. È basato sull’omonimo romanzo del 2017 di Tess Wakefield. Questo è il primo libro di Wakefield per adulti. In effetti, è il suo primo libro mai pubblicato. Si spera che in futuro scriverà più libri perché vorremmo vedere più del suo lavoro sullo schermo.

Ecco la sinossi ufficiale del libro tramite Simon & Schuster di seguito:

Cassie Salazar e Luke Morrow non potrebbero essere più diversi. La scaltra Cassie lavora di notte in un bar di Austin, in Texas, per sbarcare il lunario mentre persegue il suo sogno di diventare una cantautrice. Luke è un apprendista dell’esercito, in procinto di partire per il servizio, che trova conforto nell’incrollabile disciplina del servizio. Ma un incontro casuale al bar di Cassie cambia il corso delle loro vite.

Cassie sta affogando nelle spese mediche dopo che gli è stato diagnosticato il diabete. Quando incontra il suo vecchio amico Frankie, ora arruolato nell’esercito, propone un accordo: lo sposerà in cambio di una migliore assicurazione medica e potranno dividere lo stipendio aumentato che deriva dall’avere una “famiglia”. Quando Frankie rifiuta, il suo attraente ma frustrante amico Luke si offre volontario per sposare invece Cassie. Quello che lei non sa è che lui ha delle sue disperate ragioni per sposarsi. In questa indimenticabile storia d’amore, Cassie e Luke devono mettere da parte le loro differenze per farlo sembrare un vero matrimonio… a meno che, da qualche parte lungo la strada, non lo diventi…