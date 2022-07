Puoi scaricare Stranger Things stagione 4 volume 2?

L’intera stagione di Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix e, ragazzo, i Duffer Brothers hanno decisamente superato se stessi con questa stagione nel suo insieme.

È stata un’altra stagione straordinaria che si è rivelata valsa la pena aspettare. Sicuramente è stato un po’ interessante vedere i personaggi così sparsi per il paese (e il mondo) in questa stagione, ma i raggruppamenti erano magici e il ritmo per gli episodi più lunghi non avrebbe potuto essere migliore.

I fan hanno adorato la stagione, ma sembra esserci una crescente curiosità tra gli spettatori sul fatto che possano scaricare Cose più strane stagione 4 volume 2 ora che gli episodi sono arrivati ​​su Netflix.

Come scaricare Stranger Things stagione 4 volume 2

Se sei un abbonato Netflix, puoi davvero scaricare Cose più strane stagione 4 volume 2 da guardare sui tuoi dispositivi mobili, perfetto se ti stai preparando a viaggiare per il weekend delle vacanze.

Per scaricare gli episodi da guardare quando sei senza una connessione a Internet, accedi semplicemente al tuo account Netflix. Navigare verso Cose più strane‘ mostra la pagina e quindi seleziona la stagione 4 dalla sezione Episodi e informazioni.

Una volta raggiunta questa pagina, puoi passare alla stagione 4 utilizzando lo strumento di selezione della stagione che dovrebbe quindi visualizzare un feed con tutti e nove gli episodi della stagione. Se desideri scaricare l’intera stagione, puoi selezionare l’icona Scarica stagione 4 dalla tua app che scaricherà tutti e nove gli episodi sul tuo account per guardarli quando sei offline e in modalità aereo.

Se stai semplicemente cercando di scaricare il volume 2, scorri verso il basso fino agli episodi 8 e 9 e seleziona l’icona di download che appare accanto all’elenco degli episodi. Consenti il ​​download dell’episodio e poi voilà, hai ufficialmente scaricato il volume 2!

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.