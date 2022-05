Puoi guardare il festival Netflix Is A Joke online? (dove guardare)

Il festival Netflix Is A Joke è iniziato il 28 aprile in vari luoghi di Los Angeles e sembra che ci sia stata un’affluenza piuttosto buona. Mancano solo due giorni alla conclusione del festival e ci sono ancora tanti altri spettacoli meravigliosi da esibire.

Se non hai familiarità con il festival Netflix Is A Joke, lascia che ti dia una carrellata di cosa è. È un festival della commedia di 11 giorni a Los Angeles, che inizia il 28 aprile e termina l’8 maggio. È il modo in cui Netflix celebra e riunisce alcune delle persone più divertenti dell’industria dell’intrattenimento.

Nel corso del festival, ci saranno oltre 250 spettacoli dal vivo che si svolgeranno in più sedi di Los Angeles. Oltre 130 artisti dovrebbero esibirsi al festival Netflix Is A Joke. Alcuni individui di talento che si sono già esibiti includono Kevin Hart, Wanda Sykes, John Mulaney, Dave Chappelle, Chris Rock, Bill Burr, Natalie Palamides, Marlon Wayans, Pete Davidson, ecc.

Alcune persone che dovrebbero ancora fare apparizioni e/o esibirsi prima della fine del festival includono Patton Oswalt, Gabriel Iglesias, Amy Schumer, Margaret Cho, Iliza Shlesinger, Taylor Tomlinson, Tina Fey, Amy Poehler, Ms. Pat e altri. Gli eventi hanno incluso anche alcune delle serie originali di Netflix, come Cobra Kai e Grande bocca. Il 5 maggio, all’evento Cobra Kai: Live & Bad Ass, la data di uscita di Cobra Kai la stagione 5 è stata annunciata prima di essere annunciata al mondo intero.

Se ti stai chiedendo se puoi guardare il festival Netflix Is A Joke online, sei nel posto giusto. Ecco cosa sappiamo di seguito.

Puoi guardare il festival Netflix Is A Joke online?

Sfortunatamente, non puoi guardare il festival online. Al momento, l’unico modo per vedere tutti gli spettacoli è acquistare i biglietti per il festival. Tuttavia, Netflix ha caricato clip di vari programmi sulla sua pagina YouTube ufficiale di Netflix Is A Joke.

Guarda questa clip dell’atto di Pete Davidson dal festival Netflix Is A Joke!

Netflix non ha annunciato se i filmati di tutti gli spettacoli o anche di alcuni degli spettacoli saranno disponibili per lo streaming sulla piattaforma in futuro. Ma penso che ci siano buone possibilità che lo streamer metta insieme qualcosa per gli abbonati. Ti terremo aggiornato su ciò che Netflix decide, quindi resta sintonizzato su Netflix Life!