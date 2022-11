Ogni anno, Hallmark Channel dà il via al conto alla rovescia per la programmazione delle vacanze di Natale prima di Halloween con nuovi film di star come Lacey Chabert, Bethany Joy Lenz, Jodie Sweetin e altri. Ma puoi guardare i film di Natale di Hallmark su Netflix?

Negli ultimi anni, Netflix ha realizzato i suoi film originali festivi con star famose come Lindsay Lohan, Nina Dobrev, Kat Graham, Brooke Shields, Freddie Prinze Jr. e tanti altri volti amati e familiari.

Il servizio di streaming ha sicuramente preso in prestito dal playbook del cavo per famiglie, ma puoi guardare uno dei preferiti delle vacanze di Hallmark su Netflix? Ecco dove guardare i tuoi film di Natale preferiti online in questa stagione.

Dove guardare i film di Natale di Hallmark

Sfortunatamente, i film di Natale di Hallmark non sono immediatamente disponibili per la visione su Netflix. È noto che alcuni titoli selezionati hanno trovato la loro strada su Netflix nel corso degli anni. Dovremo aspettare e vedere se alcuni dei più recenti film di Natale vengono trasmessi su Netflix.

Se stai cercando alcuni titoli su Netflix simili ai film di Natale di Hallmark, assicurati di dare un’occhiata ai film di Natale originali di Netflix Innamorarsi del Natale, Il cavaliere prima di Natale, Il calendario delle festività, Un castello per Natale, L’eredità di Natale, e tanti altri!

Come guardare i film di Natale di Hallmark su Peacock

Fortunatamente, se speri di trasmettere in streaming alcuni film di Natale di Hallmark durante le festività natalizie, Peacock ora offre un hub pieno di film e spettacoli di Hallmark Channel del passato e del presente. Oltre alla libreria di contenuti, nuovi film e spettacoli possono essere guardati dal vivo su Peacock e saranno disponibili per lo streaming il giorno dopo, ma i nuovi film Hallmark sono disponibili solo per 72 ore.

Per guardare l’hub e il live streaming di Hallmark Channel, devi essere abbonato ai livelli premium o premium plus di Peacock. Spero che alcuni film di Natale di Hallmark saranno disponibili anche per lo streaming su Netflix in futuro.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie sui film di Natale e aggiornamenti da Netflix Life!