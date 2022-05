“Puoi contare su una cosa…”: Sam Heugan racconta il futuro di Jamie e Claire nella settima stagione di Outlander mentre la sesta stagione li ha separati

Dopo 5 lunghe stagioni che hanno lasciato i fan entusiasti come sempre, straniero anche la sesta stagione non ha deluso i fan. Per quanto intenso sia stato il finale di stagione, si è conclusa con la coppia separata ancora una volta. La storia d’amore senza tempo (gioco di parole) si è conclusa ancora una volta in tragedia. Tuttavia, il fandom rimane paziente con i due, come ha sempre fatto. Ecco cosa ha da dire l’attore Sam Heughan sul futuro di Jamie e Claire e cosa possono aspettarsi i fan nella settima stagione.

Cosa è successo a Jamie e Claire alla fine della sesta stagione di Outlander?

La sesta stagione di Netflix Original inizia con Richard Brown che irrompe nella casa dei Fraser per arrestare Claire per l’omicidio di Malva. Quando Claire viene arrestata e accusata di essere una strega, suo marito, Fraser, è accusato di aver messo incinta la donna. Gli abitanti del villaggio non sono a conoscenza del fatto che Malva avesse messo a letto almeno altri due uomini, un fatto che la coppia sa ma non rivelerà per qualche motivo.

Ciò nonostante, straniero la sesta stagione si conclude con Jamie sano e salvo. Alla fine, Jamie, infatti, è riuscito a scappare, ed è in fuga. Ma, sua moglie, Claire, è in attesa di processo per crimini che non ha commesso. Riuscirà il cavaliere dall’armatura scintillante a salvarla? Bene, vedremo la risposta nella prossima stagione, le cui riprese sono già iniziate.

Cosa accadrà a Jamie e Claire nella settima stagione?

Mentre Jamie si prepara alla missione per salvare sua moglie, i fan si aspettano che i due si riconcilino come hanno sempre fatto. La differenza tra i problemi precedenti che la coppia ha avuto e quello attuale sta in la loro reputazione. In precedenza, l’unica cosa che era sempre stata accanto ai Fraser era la loro posizione sociale impeccabile. Ma, questa volta, è proprio ciò che è in gioco, far sembrare le circostanze estremamente cupo per i due.

Heughan ha confermato che in questa stagione della serie Netflix, Jamie andrà a trovare sua moglie e avrà successo. “La situazione in cui si trovano ora, per Jamie certamente, andrà chiaramente a cercare Claire e fortunatamente ha degli alleati rimasti.” Per quanto abbiamo visto negli ultimi due stracolmi episodi della sesta stagione, possiamo certamente garantire che le cose saranno molto diverse per i due. Questo è qualcosa a cui né gli spettatori né i Fraser erano abituati. Tuttavia, le parole di Heughan “puoi contare su una cosa ed è che Jamie andrà a cercare Claire” servire come un sacco di tregua per i fan.

Mentre c’è ancora un po’ di tempo per lo streaming straniero stagione 7 su Netflix, ecco altri programmi simili che puoi dare un’occhiata.

