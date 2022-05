Punteggio di Rotten Tomatoes della quarta stagione di Stranger Things: ecco cosa pensano i critici

Buone notizie, Cose più strane fan. I critici amano Cose più strane la stagione 4 e molti hanno definito la nuova stagione una delle migliori, insieme a una vittoria significativa per Netflix in questo ultimo trimestre difficile. In altre parole, è il tipo di successo di cui Netflix ha davvero bisogno in questo momento.

La quarta stagione è attualmente all’89% di approvazione sulla base di 27 recensioni critiche su Rotten Tomatoes, che è alla pari con la terza stagione, anche se inferiore alle prime due (che hanno segnato entrambe negli anni ’90). Tuttavia, è ancora presto e le recensioni verranno pubblicate durante la settimana, quindi è probabile che il numero oscilli.

Delle 27 recensioni disponibili in questo momento, solo una è marcia, il che è un buon segno. Se le recensioni continuano su questa traccia, sembra probabile che la quarta stagione riceverà l’ambito sigillo di approvazione “Certified Fresh”.

Quindi, cosa dicono esattamente i critici? Entriamo in esso.

I critici pensano che la stagione 4 di Stranger Things sia la stagione più forte dalla prima

Molti revisori hanno elogiato la nuova stagione come una delle migliori dello spettacolo sin dalla prima. Alcuni a cui non sono piaciute le stagioni 2 e 3 hanno scritto che la stagione 4 riprende la magia che ha reso la serie così popolare all’inizio, quando è stata presentata per la prima volta nel 2016.

In particolare, Entertainment Weekly ha definito la nuova stagione un “ritorno alla forma”, aggiungendo che “Locali nuovi, nuovi personaggi accattivanti e un’espansione gratificante della mitologia danno alla nuova stagione di ‘Stranger Things’ una scossa di gioiosa energia, proprio quando la serie ne aveva più bisogno.

L’AV Club afferma che i fratelli Duffer sono “al di sopra del loro gioco” in questa stagione, specialmente quando si tratta di godersi il classico horror degli anni ’80.

Lo scrittore inverso Eric Francisco dice:

In una quarta stagione straordinariamente strutturata e ben ritmata, “Stranger Things” segna un nuovo livello di sofisticatezza nelle sue visioni tecniche e creative. … Questa non è solo un’altra stagione di un popolare programma televisivo, ma un pezzo d’arte mainstream con qualcosa da dire.

Non tutte le recensioni sono brillanti. Come accennato, c’era una recensione pessima da IndieWire in cui il recensore Ben Travers valuta la stagione una “C-“, aggiungendo che la stagione 4 sembra essere stata creata per “produrre buoni dati piuttosto che intrattenimento di qualità”.

I fan di lunga data di Stranger Things dovrebbero essere contenti della stagione 4 di Stranger Things

Ma sulla base dell’accoglienza straordinariamente positiva da parte di coloro che conosco che hanno ricevuto screening, oltre alle recensioni critiche pubblicate, sembra giusto dire che i fan di lunga data della serie saranno contenti della quarta stagione. È anche una buona cosa, dal momento che tutti abbiamo dovuto aspettare così tanto per vedere i nuovi episodi!

Va anche notato che i revisori non hanno ricevuto l’accesso al finale (almeno, non credo), che sono altre 2 ore e mezza. Quindi non sembra che il finale abbia preso in considerazione queste recensioni, anche se non credo che cambierebbe troppo le cose.

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 inizia in streaming venerdì 27 maggio in esclusiva su Netflix.