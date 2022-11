Proprio come Ryan Reynolds, la star dell’MCU Chris Hemsworth si prenderà un “anno sabbatico” dalla recitazione per questo motivo

Ryan Reynolds è rimasto occupato come star di Hollywood per decenni poiché gli spettatori adorano la sua recitazione. L’attore nato a Vancouver ha iniziato a recitare professionalmente nel 1991 e non ha mai rallentato per un momento. Da La proposta a Piscina morta a Ragazzo libero, ha sempre stupito i fan con il suo talento impeccabile. Quindi, quando l’attore 45enne ha rivelato che si sarebbe preso una pausa dalla recitazione nel 2021, è stato uno shock per le persone.

Ma la sua ragione era molto più importante poiché è essenziale trovare del tempo per noi stessi nella corsa della vita. E proprio come Ryan Reynolds, la star dell’MCU Chris Hemsworth si prenderà un “anno sabbatico” dalla recitazione. Perché la star 39enne ha fatto un annuncio improvviso di prendersi una pausa dal lavoro?

Chris Hemsworth desidera rimanere nascosto per un po’, proprio come ha fatto Ryan Reynolds

Ryan Reynolds si è preso una pausa dal lavoro l’anno scorso, come ha rivelato sul suo Instagram. Ha dichiarato di voler trascorrere del tempo di qualità con le sue figlie e sua moglie, Blake Lively. La coppia condivide tre adorabili ragazze James, 7, Inez, 6 e Betty, 3.

“Penso che sia assolutamente importante per il loro sviluppo e mi piace molto essere un papà presente. Mi piace portarli a scuola la mattina, mi piace prenderli in braccio,” spiegato il Avviso rosso stella.

LEGGI ANCHE: “I miei figli mi hanno fatto questi…” – Ryan Reynolds mostra i suoi gioielli preferiti agli American Cinematheque Awards 2022

Proprio come lui, Chris Hemsworth ha in programma di prendersi una pausa dal lavoro, come ha recentemente raccontato Fiera della vanità. In un’intervista esclusiva, l’attore ha rivelato di avere una composizione genetica che potrebbe causare il morbo di Alzheimer. L’attore australiano ha affermato che questa malattia è una malattia di famiglia ed è 8 o 10 volte più probabile che la sviluppi, ma non rinuncia alla sua carriera, ha aggiunto l’amata star della Marvel.

“Non è un gene predeterministico, ma è una forte indicazione. Dieci anni fa, penso che fosse più considerato determinante “ rivelato il Amore e tuono stella. Chris ha recentemente terminato le riprese di Illimitato e questo spettacolo è stato il motivo per cui ha scoperto la sua condizione. La fine dello spettacolo lo ha ispirato a prendersi una pausa pacifica da tutto questo. quindi, il Testa di ragno star tornerà a casa e trascorrerà del tempo di qualità con sua moglie e i suoi figli.

LEGGI ANCHE: “Dal giorno in cui mia madre e mio padre…” – Ryan Reynolds svela il suo piano di 46 anni per riportare Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Cosa ne pensi di Chris Hemsworth che si prende una pausa dalla recitazione? Diteci la vostra opinione nella sezione dei commenti e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Il post Proprio come Ryan Reynolds, la star dell’MCU Chris Hemsworth si prenderà un “anno sabbatico” dalla recitazione per questo motivo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.