Programmi per bambini più popolari su Netflix secondo i primi 10

Netflix ha introdotto per la prima volta la top 10 dei suoi figli in molte regioni del mondo nel luglio 2021. Ora, con molti dati alle nostre spalle, possiamo approfondire quelli che sono stati i programmi per bambini più popolari su Netflix nell’ultimo anno.

La top ten di Netflix è stata una delle cose migliori che Netflix ha introdotto negli ultimi anni. Sono stati lanciati per la prima volta all’inizio del 2020 e ci hanno permesso di vedere quali programmi TV e film erano di tendenza. Nel luglio 2021, la funzionalità è stata implementata nell’area dedicata ai bambini di Netflix.

Allora, cosa fa tendenza su Netflix Kids da luglio 2021?

I dati sono forniti per gentile concessione di FlixPatrol e sono corretti al 10 maggio 2022. Calcolano la popolarità assegnando un punteggio a un titolo per ogni giorno in cui è tra i primi 10. Se un titolo è il numero 1 per un dato giorno, ricevono 10 punti. Se un titolo è il numero 10 per un dato giorno, ricevono 1 punto.

1. Pattuglia PAW

Punti nella Top 10 globale per bambini: 28.002

Sorpreso? Lo eravamo anche noi quando stavamo analizzando i numeri, ma probabilmente è meno sorprendente quando si esamina la disponibilità regionale di Paw Patrol. In particolare rimane lontano da Netflix USA, dove la maggior parte dell’attenzione viene concentrata su Gabby’s Dollhouse e, naturalmente, CoComelon.

PAW Patrol è la serie animata di Keith Chapman. Ha generato un enorme franchise mediatico con giocattoli, attrazioni e, naturalmente, film tra cui PAW Patrol: The Movie uscito nell’agosto 2021.

Il punto in cui diventa ancora più impressionante per la serie è che è disponibile solo su Netflix con stagioni frammentate a meno che tu non sia in Canada, dove sono disponibili le stagioni da 1 a 8. In tutte le altre regioni (Unogs afferma che almeno 24 paesi hanno accesso al titolo) sono disponibili solo la prima, la quinta e la sesta stagione.

2. La casa delle bambole di Gabby

Punti nella Top 10 globale per bambini: 21.211

La casa delle bambole di Gabby, che viene rilasciato su Netflix a livello globale come Netflix Original, è al secondo posto quando si tratta di programmi per bambini su Netflix. Presentato per la prima volta nel gennaio 2021, da allora abbiamo visto quattro stagioni rilasciate sul servizio con una quinta pianificata.

La serie mescola segmenti live-action e animati ed è stata paragonata a personaggi del calibro di Indizi blu.

La collaboratrice di What’s on Netflix, Emily Horgan, ha recentemente scritto un articolo per noi in cui affermava che Gabby’s Dollhouse è il miglior tentativo di Netflix di un franchise per bambini fino ad oggi (anche se con l’avvertenza che DreamWorks, non Netflix lo produce).

3. CoComelon

Punti nella Top 10 globale per bambini: 16.357

Ci aspettavamo che CoComelon fosse il vincitore globale in fuga quando si trattava degli spettacoli per bambini più popolari su Netflix, ma non è stato così. Di fatto, di CoComelon la popolarità negli Stati Uniti è un valore anomalo, ma ciò non dovrebbe diminuire la sua popolarità in tutto il mondo.

Iniziato la sua vita come canale YouTube per essere poi ripreso da Moonbug Entertainment, abbiamo visto CoComelon esplodere sulla scena con compilation che arrivano su Netflix ogni 6 mesi circa e anche una commissione originale in arrivo.

4. Peppa Pig

Punti nella Top 10 globale per bambini: 13.111

La produzione britannica Peppa Pig è ampiamente disponibile in tutto il mondo su Netflix con la maggior parte delle regioni in streaming dalle stagioni da 1 a 6 delle serie per bambini.

Peppa Pig è una serie animata in 2D su un giovane maialino chiamato Peppa che vive avventure quotidiane con la sua famiglia.

La serie non è disponibile su Netflix a livello globale, vale la pena notare. In particolare, gli Stati Uniti e l’Australia mancano allo spettacolo.

5. Pokémon Journeys

Punti nella Top 10 globale per bambini: 11.875

Pokémon è uno dei più grandi franchise multimediali per bambini in circolazione. È diversificato tra giochi, anime, film, giocattoli e, naturalmente, carte scambiabili.

Netflix in particolare ha iniziato a trasmettere le nuove stagioni dello spettacolo esclusivamente in regioni selezionate, inclusi gli Stati Uniti, a partire dalla stagione 23. Alcune regioni, come gli Stati Uniti, ricevono lotti di episodi dal 2020 al 2021 mentre altre hanno dovuto aspettare che lo spettacolo uscisse tutto in una volta alla fine del 2021.

Vale anche la pena notare che Netflix ha perso la maggior parte della libreria arretrata negli ultimi anni.

Puoi aspettarti Pokémon Journeys a cadere lentamente nelle prime liste col passare del tempo solo per il modo in cui Netflix trasporta e distribuisce le nuove stagioni del franchise. Pokémon Journeys si riferisce alla 23a stagione della serie principale. Da settembre 2021, Netflix ha rilasciato nuovi lotti della stagione 24 dello spettacolo, Maestri viaggi.

Altri programmi per bambini popolari su Netflix a livello globale nel 2021 e nel 2022

Questi sono i primi 5 programmi per bambini su Netflix, ma per quanto riguarda gli altri migliori successi dall’introduzione dei primi 10 bambini? Ecco una carrellata di più:

6. Lost in Space – 8.649 punti

7. Lo spettacolo di Cuphead! – 8.332 punti

8. SpongeBob SquarePants – 8.289 punti

9. Alzando Dion – 8.131 punti

10. È una torta? – 8.073 punti

11. Cane da squalo – 7.641 punti

12. Maya e i Tre – 7.452 punti

13. Grizzy e i Lemmings – 6.936 punti

14. Jurassic World: Camp Cretaceous – 6.397 punti

15. Chesapeake Shores – 5.921 punti

Ci sono sorprese in questa lista per te? Fatecelo sapere nei commenti in basso.