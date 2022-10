Programmi Netflix cancellati 2022 e programmi a rischio di cancellazione

Non va mai bene quando il tuo programma preferito viene cancellato e Netflix ha una reputazione crescente per essere felice nei programmi di axing. Il 2022 ha visto diverse cancellazioni di alto profilo su Netflix e siamo qui per elencarle tutte a partire da ottobre 2022.

I numeri mostrano che Netflix non è così felice della cancellazione come alcuni alluderebbero. Sono in linea con molti dei loro concorrenti.

Il 2021 è stato un grande anno per le cancellazioni di Netflix, con titoli come L’eredità di Giove, Maledettoe Dash & Lily tutto viene cancellato.

Ci sono anche molti spettacoli che terminano nel 2022, come Ozark, Grazia e Frankie, Morto per mee Riunione di famiglia. Non li includeremo in questo elenco poiché riteniamo che le cancellazioni e gli ordini dell’ultima stagione siano fondamentalmente diversi.

Annullamenti dell’animazione Netflix

Dopo i risultati del primo trimestre di Netflix, è stata annunciata la cancellazione di diversi progetti animati. Questi includono cancellazioni di progetti che erano già in circolazione e alcuni che erano in fase di sviluppo.

Tra i titoli cancellati si annoverano:

Elenco degli spettacoli Netflix cancellati nel 2022

Maldive

Annullato su Netflix: ottobre 2022

Questa serie comica brasiliana è stata presentata in anteprima su Netflix nell’estate del 2022 ed è stata creata da Natalia Klein.

Purtroppo, i primi 10 hanno rivelato che lo spettacolo non ha davvero preso fuoco in Brasile o in qualsiasi altra parte del mondo per quella materia il 25 ottobre, un sito brasiliano locale ha riferito che al cast era stato detto che lo spettacolo non sarebbe continuato.

L’amore è cieco: Giappone

Annullato su Netflix: ottobre 2022

Uno dei numerosi spin-off in lingua locale dei reality show di Netflix è stata la voce giapponese Love is Blind che ha ottenuto un sorprendente rinnovo della stagione 2 (Netflix Tudum ne ha parlato). Tuttavia, nuovi rapporti suggeriscono che Netflix ha staccato la spina.

Secondo CinemaToday, la serie non andrebbe più avanti.

Grendel

Annullato su Netflix: settembre 2022

Annunciato per la prima volta alla fine del 2021, Netflix avrebbe dovuto adattare il titolo di Dark Horse Comics e mentre completavano le riprese, il progetto è stato scartato a metà della post-produzione.

La serie avrebbe avuto come protagonisti Abubakr Ali, Jaime Ray Newman, Julian Black Antelope e Madeline Zima.

Cattivo ospite

Annullato su Netflix: Agosto 2022

Recensioni fuori dal cancello per Cattivo ospite non erano buoni. Molti si sono lamentati di come lo spettacolo abbia trasformato il classico franchise horror in un dramma per adolescenti, il che significava che abbastanza persone non hanno finito lo spettacolo per giustificare il rinnovo per un’altra voce.

Le statistiche per lo spettacolo alla fine si sono rivelate fatali per l’adattamento di Netflix.

Prima uccisione

Annullato su Netflix: Agosto 2022

La nuova serie LGBTQ sui vampiri di Netflix è iniziata bene, ma le cose sono rapidamente peggiorate secondo statistiche come le prime 10 cifre orarie e i dati di completamento, il che significa che dopo due mesi è stata tranquillamente cancellata.

Nonostante il calo di popolarità, lo spettacolo ha acquisito un gruppo appassionato di fan sui social media che stanno cercando di rinnovare lo spettacolo altrove.

Q-Forza

Annullato su Netflix: Poco chiaro ma annunciato per la prima volta nel giugno 2022

La controversa serie animata basata su LGBTQ Q-Force è caduta nel settembre 2021 con un lamento, il che significava che allo spettacolo non è stato concesso un ritiro per la seconda stagione, ma invece è stato tranquillamente cancellato dietro le quinte. La sua cancellazione è stata infine rivelata su un podcast.

La sedia

Annullato su Netflix: Non chiaro

Ufficialmente dobbiamo ancora sapere del futuro di La sedia ma secondo la maggior parte dei resoconti e basandoci esclusivamente sulle prestazioni, possiamo tranquillamente presumere che lo spettacolo non tornerà.

Crediamo che non tornerà perché Sandra Oh, la star principale dello spettacolo, ha parlato con Variety all’inizio del 2022, dicendo che immagina che “non sta succedendo”.

Bestia dell’avventura

Annullato su Netflix: giugno 2022

Abbiamo riportato in esclusiva il fatto che Adventure Beast è “improbabile” per tornare su Netflix secondo uno dei produttori del progetto. Saresti perdonato se non avessi nemmeno notato la serie animata aggiunta a Netflix alla fine del 2021 ma, nonostante le buone recensioni, lo spettacolo non dovrebbe tornare.

Il Vangelo di Mezzanotte

Annullato su Netflix: giugno 2022

Creata da Pendleton Ward e Duncan Trussell, questa serie sperimentale animata per adulti ti ha coinvolto in viaggi in mondi tristi all’interno del simulatore dell’universo dello spettacolo. Era di sinistra e, di conseguenza, forse non ha raggiunto il pubblico più ampio necessario per giustificare una seconda stagione.

Alzarsi

Annullato su Netflix: maggio 2022

La serie francese Alzarsi viene da Fanny Herrero, nota soprattutto per aver portato su Netflix l’amato Chiama il mio agente! serie. Purtroppo, nonostante i piani per una seconda stagione, non ce ne sarà una su Netflix.

Alzando Dione

Annullato: aprile 2022

Presentato per la prima volta nell’ottobre 2019, lo spettacolo ha impiegato oltre 2 anni e mezzo prima che la stagione successiva arrivasse su Netflix e, purtroppo, non ha funzionato abbastanza bene da giustificare una terza stagione.

Forza spaziale

Annullato: aprile 2022

La scritta era forse sul muro per Forza spaziale anche prima che la seconda stagione fosse pubblicata su Netflix. Lo spettacolo ha dovuto affrontare grossi tagli al budget e un trasferimento a Vancouver, sperando di ridurre i costi.

Purtroppo, lo spettacolo non ha soddisfatto le aspettative di Netflix secondo i primi 10 dati, il che significa che la spina è stata staccata alla fine di aprile.

Piuttosto in gamba

Annullato: aprile 2022

Prima anteprima nell’ottobre 2021, Piuttosto in gamba ha lottato per entrare nel mainstream (un problema ricorrente per le sitcom multi-cam su Netflix) e alla fine è stato annunciato che sarebbe stato cancellato il 27 aprile insieme alla notizia che Emily Osment sarebbe ora a tempo pieno su Il giovane Sheldon.

Sul punto

Annullato: aprile 2022

Questa co-produzione Netflix con la francese Canal+ è uscita silenziosamente su Netflix nel settembre 2021. Purtroppo, lo spettacolo non ha avuto un grande impatto nonostante fosse interpretato da Elisabeth Shue.

Lo spettacolo è stato tranquillamente cancellato e se non fosse stato per una risposta a un commento su Instagram, non avremmo nemmeno saputo che era stato cancellato.

TV aliena

Annullato: Non chiaro – segnalato nell’aprile 2022

Per due stagioni su Netflix è la serie per bambini prodotta in Australia incentrata sui giornalisti alieni Ixbee, Pixbee e Squee.

Abbiamo appreso che lo spettacolo non tornerà per episodi futuri all’inizio del 2022. Tuttavia, i creatori dello spettacolo hanno voluto sottolineare che la porta è aperta per episodi futuri lungo la strada.

Diablero

Annullato: Marzo 2022 (anche se probabilmente cancellato qualche tempo fa)

La serie messicana Diablero è andato in onda per due stagioni su Netflix con la stagione più recente che è arrivata nel 2022. Purtroppo, abbiamo appreso in esclusiva che non tornerà per una terza stagione su Netflix, rendendola cancellata.

Archivio 81

Annullato: 24 marzo

Uno dei primi grandi spettacoli di debutto su Netflix nel 2022 è stato Archivio 81, una nuova serie horror basata su una serie di podcast con lo stesso nome.

Anche se lo spettacolo ha superato la top 10 di Netflix, ci sono prove che il calo degli spettatori tra gli episodi potrebbe essere stato il motivo della scomparsa prematura di Archivio 81.

Il club delle baby sitter

Annullato: 11 marzo

Primo debutto nell’ottobre 2020, Il club delle baby sitter proveniva da Rachel Shukert e alla fine ha continuato a girare per due stagioni su Netflix, ma non tornerà per una terza.

In una dichiarazione a Deadline, Frank Smith di Walden Media ha dichiarato:

“Siamo incredibilmente grati per la visione e il supporto di Netflix nel dare vita al mondo di The Babysitters Club. Anche se siamo rattristati che la serie sia giunta al termine, non vediamo l’ora che ci siano opportunità future per condividere l’eredità dell’amato lavoro di Ann M Martin con un nuovo pubblico”.

Non è stato fornito alcun motivo per la cancellazione, ma probabilmente il motivo era uno scarso numero di spettatori.

Gentificato

Annullato: 13 gennaio

Dopo aver probabilmente sfidato le probabilità per arrivare a una seconda stagione, Gentificato non è stato rinnovato per una terza stagione, con la notizia della cancellazione in arrivo all’inizio di gennaio 2022.

Sebbene sia entrato nella top 10 di Netflix TV negli Stati Uniti, lo ha fatto solo per 9 giorni prima di abbandonare.

La serie comica raccontava la storia di tre cugini latini che cercavano di mantenere vivo il sogno del nonno mantenendo a galla il loro spettacolo di taco in un quartiere in rapida evoluzione.

Cucinare con Parigi

Annullato: 17 gennaio

Anche se la domanda più grande è perché è stata data una serie in primo luogo, si scopre che non c’era un pubblico abbastanza forte per il programma di cucina di Paris Hilton da giustificare una seconda stagione.

Deadline riporta che Netflix ha deciso di non rinnovare Cucinare con Parigi per una seconda stagione nonostante lo spettacolo sia apparso tra i primi 10 in Australia per 5 giorni e in Canada per un solo giorno. Non è apparso nella top 10 degli Stati Uniti.

Lo spettacolo presentava la personalità dei media che cucinava ricette semplici nella sua cucina sontuosa insieme a ospiti famosi, tra cui Kim Kardashian West, Nikki Glaser, Demi Lovato e Lele Pons.

La serie ha un 5.3 su IMDb con un 34 su Metacritic.

Un’altra vita (Stagione 3)

Annullato: 21 febbraio

Non è mai stata una questione di se, e solo una questione di quando è stato confermato che Netflix aveva cancellato Un’altra vita.

Possiamo presumere che la serie sia stata abbandonata da Netflix già a dicembre 2021, grazie a un tweet di Katie Sackhoff che alludeva pesantemente al destino dello show.

Nonostante il suo fedele seguito di fan, non dovrebbe sorprendere troppo Un’altra vita è stato cancellato. La serie non è riuscita a impressionare fan e critici allo stesso modo e semplicemente non aveva un pubblico abbastanza ampio da consentire a Netflix di investire più soldi.

Spettacoli a rischio di cancellazione nel 2022

Netflix lascia molti dei suoi programmi in pausa, il che significa che non si sa se avremo stagioni future. In questi casi, li etichettiamo a rischio di cancellazione (o sono stati cancellati dai fantasmi).

Ares (Stagione 2)

La grande casa del divertimento di zia Donna (stagione 2)

Battle Kitty (Stagione 2)

Estate nera (stagione 3)

Brews Brothers (Stagione 2)

Farzar (Stagione 2)

L’idiota preferito di Dio (stagione 2)

Cella dura (stagione 2)

Come rovinare il Natale (stagione 2)

Enorme in Francia (Stagione 2)

Hype House (Stagione 2)

In Dal freddo (Stagione 2)

È Bruno! (Stagione 2)

Jiva!

Vivere con te stesso (Stagione 2)

Master of None (Stagione 4)

Polizia medica (stagione 2)

Murderville (Stagione 2)

Neo Yokio

Percorso partner (stagione 2)

Ratched (Stagione 2)

Bambola russa (stagione 3)

Sabato mattina All Star Hits! (Stagione 2)

Gatti spaventosi (stagione 2)

Sneakerheads (Stagione 2)

Super truffatori (stagione 2)

Super PupZ (Stagione 2)

The Chestnut Man (Stagione 2)

I guardiani della giustizia (stagione 2)

I poteri curativi di Dude (Stagione 2)

The Iliza Shlesinger Sketch Show (stagione 2)

Gli imperfetti (stagione 2)

L’ultimo autobus (stagione 2)

La lettera per il re (stagione 2)

Il club di mezzanotte (stagione 2)

Il politico (stagione 3)

L’uomo di sabbia (Stagione 2)

Il suono della magia (stagione 2)

Disaccoppiato (stagione 2)

Wu Assassins (Stagione 2)

Terremo aggiornato questo post durante tutto l’anno con tutte le principali cancellazioni annunciate da Netflix.

Qual è stata la tua cancellazione Netflix più deludente del 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto.