Programmi che sono stati tragicamente cancellati da Netflix nel 2022

Un altro morde la polvere…

Nel corso degli anni, Netflix ha offerto al pubblico alcuni degli spettacoli più celebrati e popolari della memoria recente.

A partire dal Cose più strane a Gioco del calamaro, la piattaforma vanta la sua giusta quota di successi in streaming. Tuttavia, per ogni Voi o Rapina di denaro, c’è uno spettacolo che non riesce a prosperare.

In altre parole, lo streamer stacca la spina e si concentra sulla produzione di altri contenuti.

Netflix

Mostra che Netflix ha cancellato nel 2022

Un certo numero di programmi vengono eliminati ogni anno e, con uno nuovo ora alle porte, prendiamo in considerazione gli spettacoli che sono stati cancellati su Netflix nel 2022.

Per chiarire, si tratta di spettacoli che sono stati effettivamente cancellati, non di spettacoli che stanno semplicemente finendo. La sezione finale include serie TV che, sebbene non siano state cancellate da Netflix, si concluderanno quest’anno.

Ora, tuffiamoci.

Gentefied Stagione 2 | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

5785

Gentefied Stagione 2 | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/NQd7e7i4bM0/hqdefault.jpg

881575

881575

centro

13872

Gentificato

Creata da Marvin Lemus e Linda Yvette Chávez, questa commedia drammatica americana è stata presentata in anteprima sulla piattaforma nel febbraio 2020 ed è stata elogiata per le sue interpretazioni e rappresentazioni.

È stato rinnovato per una seconda stagione a maggio, con nuovi episodi in arrivo a novembre 2021.

Tuttavia, lo spettacolo è stato cancellato dopo due stagioni a gennaio. Dopo l’annuncio, Yvette ha reagito alla cancellazione su Twitter.

“In un mondo in cui l’arte rivoluzionaria è mercificata, dobbiamo ripensare il modo in cui la apprezziamo”, ha spiegato.

“Metriche e algoritmi non misureranno mai il vero impatto di ciò che abbiamo fatto qui… Potremmo non vedere mai quanto in profondità arriva il lavoro o fino a che punto arriva, quali semi abbiamo piantato per il cambiamento nel mondo, ma lo facciamo comunque”.

Quindi, non ci sono piani su Netflix per concludere lo spettacolo con una terza e ultima stagione.

Cucinare con Parigi

Un’altra serie di breve durata è stata il reality show di cucina americano Cooking with Paris.

Presentata in anteprima nell’agosto 2021, questa stagione di sei episodi ha visto la protagonista dei media che lavorava su ricette semplici con l’aggiunta di alcuni ospiti famosi.

È stato cancellato a gennaio senza piani per un secondo lotto di episodi.

Secondo quanto riferito, il motivo alla base della decisione derivava dalla scarsa ricezione e audience.

Programmi Netflix che terminano nel 2022

Nonostante non siano stati cancellati, è stato confermato che i seguenti spettacoli termineranno ad un certo punto quest’anno:

Legame

La corona

Ragazze di Derry

Grazia e Frankie

Manifesto

Ozark

Peaky Blinders

Manterremo questo elenco aggiornato quando ulteriori spettacoli verranno annullati.

In altre notizie, il destino del Libro di Boba Fett di Cobb Vanth potrebbe non essere segnato dopotutto