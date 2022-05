Programma di rilascio degli episodi della quarta stagione di Stranger Things (Quanti rilasceranno il 27 maggio?)

COSE STRANIERE Sadie Sink nei panni di Max Mayfield in COSE STRANIERE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Netflix aggiunge questa settimana 10 nuovi film e programmi di Sarah Perchikoff

È tempo di festeggiare perché mancano pochi giorni all’uscita di Cose più strane stagione 4! Si dice che l’attesissimo ritorno sia più oscuro e spaventoso che mai, e quel trailer lo dimostra davvero. Abbiamo concluso la stagione 3 con una nota triste quando Jim Hopper (David Harbour) ha apparentemente incontrato la sua morte e i Byers hanno fatto le valigie e si sono trasferiti in California con Eleven (Millie Bobby Brown). Ma ovviamente ora sappiamo che Hop è vivo e sappiamo anche che ci sono altre minacce in arrivo.

Cose più strane la stagione 4 introduce il nuovo cattivo di Upside Down, Vecna. La creatura umanoide proviene dal gioco Dungeons & Dragons, ovviamente, ed è davvero inquietante. Se non hai ancora visto il trailer, ti stai perdendo! Guardalo qui.

Quindi ora che ci stiamo avvicinando così tanto Cose più strane stagione 4, molte persone sono confuse sul programma di rilascio dell’episodio. Sappiamo che ci saranno nove episodi in totale, ma cadranno tutti in una volta? Quanti verranno rilasciati e quando?

Programma di rilascio degli episodi della quarta stagione di Stranger Things

Cose più strane la stagione 4 è stata divisa in due parti, con il volume 1 in uscita il 27 maggio 2022 e il volume 2 in uscita il 1 luglio 2022. La divisione per le due parti è un po’ insolita, poiché il volume 1 ha sette episodi e il volume 2 ha Due. Vedi la ripartizione di Cose più strane episodi della stagione 4 di seguito:

Episodio 1 “The Hellfire Club” – in uscita il 27 maggio

Episodio 2 “La maledizione di Vecna” – in uscita il 27 maggio

Episodio 3 “Il mostro e il supereroe” – in uscita il 27 maggio

Episodio 4 “Dear Billy” – in uscita il 27 maggio

Episodio 5 “The Nina Project” – in uscita il 27 maggio

Episodio 6 “The Dive” – in uscita il 27 maggio

Episodio 7 “The Massacre at Hawkins Lab” – in uscita il 27 maggio

Episodio 8 “Papa” – in uscita il 1 luglio

Episodio 9 “The Piggyback” – in uscita il 1 luglio

Cose più strane le stagioni non sono mai state divise in due versioni prima, quindi saremo curiosi di vedere quanto successo avrà questa mossa. Inutile dire che i fan aspetteranno con il fiato sospeso per saperne di più tra i volumi 1 e 2. Assicurati di tenere il passo con noi su Netflix Life per la nostra copertura completa di Cose più strane stagione 4!