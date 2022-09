Progettazione di data di uscita, trailer, sinossi, cast e altro ancora a Miami

Ai fan dei reality show televisivi, HGTV e Netflix piace Vendo tramonto, Compra la mia casae Vendo l’OC vorrà aggiungere l’ultima serie senza sceneggiatura Progettare Miamialle loro liste di controllo questo mese!

Il prossimo spettacolo di Wheelhouse’s Spoke Studios segue la coppia sposata Eilyn e Ray Jimenez, due designer d’interni creativi e di successo che lavorano a Miami, mentre aiutano i loro clienti a trasformare le loro case da squallide a favolose.

In anteprima a fine mese, Progettare Miami è il tipo di televisione di realtà saponosa e piacevole che non vorrai perderti.

Progettazione della data di uscita di Miami e del conteggio degli episodi

Progettare Miami anteprime su 21 settembre con otto episodi da 40 minuti.

Progettare il trailer di Miami

L’ufficiale Progettare Miami il trailer ci dà uno sguardo sulla relazione tra le star dello spettacolo Ray ed Eilyn Jiminez. Questa affascinante coppia sposata sogna di essere alcuni dei designer di interni più importanti, non solo a Miami ma nel mondo.

Progettare la sinossi di Miami

Eilyn e Ray Jimenez potrebbero essere perfettamente sposati in matrimonio e affari, ma ciò non significa che sempre vedere faccia a faccia quando si tratta di interior design (nonostante ciò che Ray potrebbe dire per scherzo nel trailer). La nuova serie senza sceneggiatura seguirà la coppia mentre tentano di rendere il sud della Florida più elegante, una casa alla volta.

Da Netflix, “I due designer più in voga di Miami non sono solo concorrenti, sono anche marito e moglie. Eilyn e Ray Jimenez stanno rendendo la Florida meridionale più chic una casa alla volta: lei con un’estetica minimalista e lui con un approccio più massimalista. Destreggiarsi tra le esigenze dei loro clienti profondi, del loro staff di giovani designer, delle loro famiglie affiatate (alcuni dei quali sono anche appaltatori) e del loro rapporto reciproco non è facile, ma questo duo talentuoso ed elegante riesce a tirare spegnerlo mantenendo sempre un sano senso dell’umorismo.

Progettare il cast di Miami

I membri principali del cast erano presenti Progettare Miami sono una coppia sposata, Eilyn e Ray Jimenez. Eilyn Jimenez è la fondatrice e direttrice creativa dello studio di interior design Sire Design con sede a Miami.

Ray Jimenez è il fondatore e direttore creativo della poliedrica casa di design Raymond Nicolas, anch’essa con sede a Miami. Incontreremo anche molti amici e colleghi di Ray ed Eilyn durante lo spettacolo.

Progettare Miami debutterà mercoledì 21 settembre su Netflix.