Prodotto da Mitchell e Barack Obama, vale la pena guardare “The G Word With Adam Conover” su Netflix?

Dopo la massiccia diffusione di contenuti di vero crimine su Netflix, la piattaforma ha sicuramente cambiato corsia. Stiamo assistendo all’uscita di alcuni dei classici del gigante dello streaming come Cose più strane, Bridgerton, e L’Accademia degli Ombrelli dopo Ozark ha recentemente incontrato la sua fine. Mentre stiamo per raggiungere il rilascio di questi attesissimi progetti, un altro titolo unico sta facendo notizia. The G Word With Adam Conover, una produzione di Barack e Michelle Obama, vanta sicuramente un concetto unico. Ma lo spettacolo vale 3 ore della tua vita?

Di cosa parla The G Word With Adam Conover?

Adam Conover è un nome che era sinonimo di Adam Ruins Everything. Tuttavia, una fusione aziendale è andata via tutti gli spettacoli della rete truTV abbandonati. Attualmente, Conover è passato a un progetto da Higher Ground Productions. La particolarità di questa azienda è il fatto che lo fosse fondata dall’ex presidente americano Barack Obama e da sua moglie, l’ex First Lady degli Stati Uniti, Michelle Obama.

Il coinvolgimento degli Obama è ciò che dà anche l’aspetto unico a The G Word. Questa serie Netflix parla sul coinvolgimento del governo in tutti gli aspetti della propria vita. Più impari sullo stesso, più domande ti lascia la serie alla fine. Mentre il famoso comico ha avuto una visione esilarante dell’argomento, ha mostrato ai fan alcune cose serie e informative.

Vale la pena trasmettere in streaming?

La parola G ha tutto ciò che i fan adoravano Adam rovina tutto. Conover possiede ancora il suo ritmo incalzante delle battute. Mentre la serie Netflix sfata alcuni miti comuni, la conoscenza che trasmette non è qualcosa che non potresti trovare su Internet o leggere in un sacco di libri. Tuttavia, non possiamo descrivere lo spettacolo come nient’altro che a serie ben studiata, veloce e molto divertente. Se l’intrattenimento è ciò che stai cercando, ti consigliamo di riprodurlo in streaming.

Venendo alla parte che molte persone potrebbero evitare nelle conversazioni del Ringraziamento- crederemo alle informazioni in uno spettacolo prodotto da un ex presidente? La parola G certamente si concentra sui diversi modi in cui le agenzie governative americane ci aiutano. Dal consumo di carne e igiene al parlare di assistenza sanitaria, lo spettacolo tocca alcuni degli aspetti più discussi del governo sui social media. Sì, vediamo principalmente gli aspetti positivi del coinvolgimento del governo in tutto, ma, Conover non esita a chiamare fuori le agenzie ogni volta che il “interesse pubblico” nelle loro attività non è visibile.

Il nostro verdetto finale sullo show sarebbe a tempo indeterminato trasmetterlo in streaming. Ma suggeriamo agli spettatori di pensarci due volte prima di accettare ogni cosa positiva che viene detta sul governo. Sebbene sia una pessima nota per concludere un articolo, non si può e non si deve sempre credere alle informazioni di fronte a loro. Come ogni altro documentario, La parola G non fornisce l’intera immagine, ma sicuramente colpisce nel segno.

La parola G con Adam Conover è in streaming su Netflix ora!

