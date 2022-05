Primo sguardo alla quarta stagione di Virgin River: cosa sappiamo sulla paternità del figlio di Mel quando Netflix fissa la data di uscita

Quando abbiamo visto tutti il ​​primo episodio di fiume vergine, ci aspettavamo un piccolo spettacolo tranquillo sulla pace dei piccoli paesi. Tuttavia, nelle ultime 3 stagioni, abbiamo appreso che lo spettacolo è tutt’altro che quello. Questo spettacolo ha tutto da relazioni rocciose al dramma per la custodia e drammatici incendi domestici agli uragani. L’ultima della serie di domande che tengono i fan di fiume vergine svegli mentre aspettano la stagione 4 è-”chi è il padre del figlio di Mel?” Come Netflix ha annunciato la data di uscitaecco un riassunto degli eventi e di tutte le teorie.

Chi è il padre del figlio di Mel?

Jack e Mel hanno avuto una relazione molto difficile fin dall’inizio fiume vergine. Ma, proprio quando Jack era sicuro di essere pronto a impegnarsi con Mel e persino a proporle, Mel rivela di essere incinta. E non è sicura che il bambino sia di Jack. Jack è stato l’unico a non essere rimasto colpito dal tempismo di questa rivelazione. Neanche gli spettatori ne sono fan, poiché lo spettacolo si è concluso con un enorme cliffhanger nell’estate del 2021. Ora che Netflix ha annunciato la data di uscita della stagione 4 di Virgin River, offre poca tregua.

Virgin River – Credito: Netflix

Tuttavia, la domanda resta. Chi è il padre del figlio di Mel? Le due possibilità sono Jack, l’attuale interesse amoroso di Mel e il protagonista dello spettacolo, o Mark, il defunto marito di Mel. In un’intervista con US Weekly, la showrunner Sue Tenney ha rivelato che ha intenzione di rivelare questo segreto proprio alla fine della stagione 4. Ha detto che è “qualcosa a cui non risponderemo finché non arriveremo alla fine di – se otteniamo – una stagione 4“

Data di uscita della quarta stagione di Virgin River

Sue Tenney ha rilasciato questa dichiarazione nel 2021 quando non era sicura che Netflix avrebbe rinnovato lo spettacolo. Abbiamo fatto molta strada dallo stesso. Le riprese dello spettacolo sono iniziate e terminate e ora abbiamo una data di uscita confermata!

fiume vergine la stagione 4 apparirà sui nostri schermi 20 luglio 2022. Fino ad allora, rinfrescati la memoria sulle sane ma complesse trame dell’originale Netflix trasmettendolo in streaming. Oppure, trova di seguito un elenco di spettacoli di comfort simili.

