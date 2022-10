Prima di citare in giudizio TikTok, Bethenny Frankel ha accusato Meghan Markle di essere un “terribile uomo d’affari”

Prima di citare in giudizio TikTok, l’imprenditrice americana Bethenny Frankel ha fatto di Meghan Markle il suo obiettivo. Frankel sta guadagnando molte luci della ribalta per aver intentato una causa contro il servizio di hosting video. Lei ha ha accusato l’app di abusare delle sue foto e dei suoi video per promuovere prodotti contraffatti. La donna d’affari ha chiesto un risarcimento a TikTok per aver martellato la sua immagine.

Nel frattempo, è stato il mese scorso che Bethenny Frankel ha criticato Meghan Markle per le sue azioni dopo aver lasciato la famiglia reale. Le vere casalinghe di New York City all’attore non piace la duchessa del Sussex. Ha reso il suo dispiacere abbastanza evidente pubblicando una serie di tweet di odio dopo la famigerata intervista a Oprah Winfrey. Questa volta, il personaggio televisivo ha usato TikTok come mezzo per esprimere le sue opinioni sull’ex attrice americana.

Frankel riflette sulle capacità imprenditoriali di Meghan Markle

Bethenny Frankel è dell’opinione che Meghan Markle si sta deliberatamente mettendo in un angolo e non ha molte idee su come portare avanti la sua vita. Frankel crede che il La duchessa è una pessima strategaha lasciato la sua vita dopo la sua partenza dal Regno Unito come reale di lavoro.

Dopo essersi dimesso da reali di lavoro, Harry e Meghan accusò il Palazzo di essere parziale e di non trattarli adeguatamente. La coppia ora sta inventando vari podcast, memorie e docuserie Netflix.

“Lei è una terribile, terribile uomo d’affari, stratega – sta giocando a dama, non a scacchi – perché sta esagerando con la sua mano e si sta mettendo in un angolo, diventando una donna senza un paese,Frankel ha spiegato nel video di TikTok.

Bethenny ulteriormente ha accusato il Abiti alumnus di essere una persona polarizzante. La star ha affermato di aver predetto tempi difficili per i reali del Sussex dopo la sua intervista a Oprah. A quel tempo, la donna d’affari ha subito molte reazioni da parte delle persone e degli amici di Meghan. Tuttavia, secondo Frankel, una manciata di personalità di prima categoria ha accettato di inviarle messaggi in privato.

Poco prima dell’intervista a Oprah nel marzo 2021, Bethenny aveva preso in giro Meghan riferendosi a lei come a una attrice abbastanza sconosciuta. Ha preso in giro la difficile situazione di Meghan sul suo account Twitter ufficiale.

Cry me a river… la difficile situazione di essere una conduttrice di giochi, un’attrice abbastanza sconosciuta, di soffrire in un palazzo, w diademi e matrimoni a 7 figure per DUE ANNI INTERI per essere un nome familiare w @Oprah sulla chiamata rapida, recuperando 7 m per interviste, centinaia di milioni di accordi con i media. #SPOSARSI https://t.co/AsbeYPF9ry — Bethenny Frankel (@Bethenny) 7 marzo 2021

