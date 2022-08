Prima dell’uscita di “The Sandman”, i creatori stanno già lavorando alle sceneggiature della seconda stagione

Sicuro; i sogni richiedono tempo per diventare realtà. Ma sembra che questo non sia il caso di Morfeo, il re dei sogni. Mentre l’adattamento più atteso di Netflix e l’ultima versione del fumetto più apprezzato di Neil Gaiman, L’uomo di sabbia deve ancora arrivare. Gli scrittori hanno già iniziato a lavorarci L’uomo di sabbia stagione 2. Sebbene il gigante dello streaming non abbia annunciato ufficialmente il rinnovo, è arrivata come una piacevole notizia anche per noi.

A quanto pare, David S. Goyer, produttore esecutivo di L’uomo di sabbia, ha parlato della scrittura della seconda stagione non confermata dell’imminente serie Netflix. Ci sono alcuni spettacoli di cui non solo i fan ma anche i produttori sono fiduciosi di ottenere un rinnovo. Tale è la fiducia dell’autore del fumetto DC e co-produttore dello spettacolo. E bene, conoscendo la ricchezza della trama, Gaiman merita di avere tanta fiducia nel suo dramma fantasy. Ora, se sei abbastanza eccitato, ecco tutte le informazioni che devi sapere sull’intervista.

Gli script della seconda stagione di Sandman sono già in fase di scrittura!

In un’intervista con Den of Geek, il produttore esecutivo David S. Goyer, che ha anche co-creato l’adattamento del fumetto, ha rivelato che la seconda stagione, ancora da confermare, era in lavorazione. Crede che avendo già istruito i fan sull’idea di base della narrazione, sia più facile scrivere la sceneggiatura per L’uomo di sabbia stagione 2.

“Abbiamo mostrato come la vita onirica può influenzare il mondo della veglia. Con queste basi fatte, lo spettacolo ora può basarsi su quei temi “. Egli ha detto. “Sono più come il jazz, in cui puoi pianificare le variazioni e possiamo allungare un po’ di più le nostre ali”.

Tuttavia, prima di approvare eventuali stagioni aggiuntive di L’uomo di sabbia, Apparentemente Netflix sta aspettando di vedere come si comporta la Stagione 1. Neil Gaiman, che è anche co-creatore di The Sandman, sembrava ottimista sulla possibilità di una seconda stagione per lo show. Gaiman, che ha co-creato la serie Netflix con David Goyer e Allan Heinberg, di recente entusiasta di quanto sia eccellente la Stagione 1 è uscito e ha chiamato l’episodio 6, “The Sound of Her Wings”, quello che vuole che le persone vedano di più.

LEGGI ANCHE: Allan Heinberg rivela che la storia di Sandman deve essere raccontata ora più di ogni altra cosa: “(È) un’esplorazione di cosa significa essere umani”

La prima stagione di questa serie più attesa arriva sul tuo schermo Su 5 agosto, portando il viaggio degli Endless attraverso il mondo nel modo più interessante possibile. È nella tua lista dei desideri però? Dopo aver abbuffato la prima uscita, dicci se vuoi un rinnovo di L’uomo di sabbia serie.

Il post prima dell’uscita di “The Sandman”, i creatori stanno già lavorando alle sceneggiature della seconda stagione è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.