Prima dell’uscita di novembre, le riprese della quinta stagione di “The Crown” riprenderanno i giorni dopo la morte della regina Elisabetta

Dopo la triste scomparsa della regina Elisabetta qualche giorno fa, i pesanti lutti e gli omaggi continuano a persistere fino ad oggi. Mentre alcuni hanno reso il loro onore alla defunta regina decidendo di non interpretarla più, altri hanno continuato a raccontare la storia dei reali più graziosamente che mai. La famosa serie Royal, La corona La quinta stagione, che ritrae la vita a Buckingham Palace, ha ha continuato con le sue riprese.

La quinta stagione di La corona racconta i decenni gloriosi del monarca. La corona ha coperto tutto da Il matrimonio della principessa Elisabetta con il principe Filippo al momento della sua incoronazione sul trono. Tuttavia, è stato precedentemente confermato che la produzione avrebbe interrotto le riprese della serie dopo la triste scomparsa della regina per rispetto. Tuttavia, la loro decisione ora va in un’altra direzione.

The Crown riprende le riprese in mezzo alla straziante morte della regina

Come confermato da People’s magazine, La corona di Netflix ha continuato il suo processo di riprese in Spagna in mezzo ai rituali. Ciò è stato rivelato agli spettatori attraverso diversi filmati trapelati e immagini dai set. Le immagini mostravano l’attrice giustamente scelta, Elizabeth Debicki, che possedeva una strana somiglianza con la principessa Diana.

Sebbene la morte della regina abbia scosso tutti dai loro piedi, le persone stanno ancora aspettando con impazienza di intravedere di nuovo Diana. Le immagini la mostrano mentre ricrea il viaggio di Diana in Bosnia nel 1997 prima della sua tragica morte nello stesso anno. Questa stagione ruoterà principalmente attorno alla principessa evergreen e al suo fascino che ha acceso gli anni ’80.

LEGGI ANCHE: “The Crown” di Netflix sceglie tre volti nuovi per interpretare il principe William e Kate Middleton nella sesta stagione

Inoltre, l’ultima stagione dello show, che molto probabilmente mostrerà il morte della regina, inizierà la produzione a breve. L’ultima stagione che enfatizza l’attuale generazione della monarchia sarebbe arrivata anche sui nostri schermi poco dopo quest’anno.

Il post Prima dell’uscita di novembre, la quinta stagione di “The Crown” riprende i giorni delle riprese dopo la morte della regina Elisabetta è apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.