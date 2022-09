Prima dell’uscita di mercoledì su Netflix, dai un’occhiata alle migliori citazioni di mercoledì Addams

Quando i fan hanno sentito che mercoledì sarebbe arrivato su Netflix, dire che erano estasiati sarebbe stato un eufemismo. Per coloro che hanno visto i meravigliosamente malvagi Morticia Addams e Gomez Addams, Wednesday Addams era tutto ciò che tutti volevano essere. È un genio, schietto e sfacciatamente se stessa. Se ci fosse un controllo per plagio, saremmo tutti colpevoli di aver copiato la sua personalità.

Nel corso degli anni, l’abbiamo incontrata in diversi adattamenti, ciascuno brillante e iconico come l’altro. Ma la serie Netflix Mercoledì ci porterà in un viaggio insieme alla leggenda stessa mentre naviga attraverso la vita. Pensare che il genio Charles Addams ha creato questa magnifica bambina gotica da una filastrocca, “Il figlio del mercoledì è pieno di guai‘ è strabiliante. Dalle sue apparizioni in poi La famiglia Addams Cartoni animati, La famiglia Addams sitcom, il film e il sequel intitolato I valori della famiglia Addams, Wednesday ha costruito un seguito di culto per se stessa. Ecco alcune delle migliori citazioni di Wednesday Addams che puoi stampare sulle tue t-shirt.

Le migliori citazioni del mercoledì Addam che ti faranno trasmettere in streaming su Netflix

“Non fidarti dei pellegrini, soprattutto di Sarah Miller”

A cominciare dal migliore ritratto di mercoledì della figlia del capo Algonquin. In una recita del Ringraziamento tenutasi nella sua scuola, interpreta Pocahontas. E mentre tutto inizia liscio con lei che si complimenta con Becky nel ruolo di Sarah Miller, dicendo che i suoi capelli sono del colore del sole e la pelle è come una rosa fresca, esaltando il suo ego e assecondandola mentre prendeva a pugni gli indiani.

Tuttavia, è mercoledì Addams di cui stiamo parlando qui. E a soli due minuti dall’inizio della recita del Ringraziamento, riceve un messaggio dagli antenati e dice al suo popolo di non fidarsi dei pellegrini. Il monologo tenuto in modo impeccabile da Christiana Ricci è un piacere da guardare.

‘‘Attesa”

Mentirai se dici la parola e l’azione associata al termine “aspetta” non ti dà nemmeno un accenno di ansia. E quando viene dalla meravigliosamente malvagia Wednesday Addams, che prova la folgorazione su suo fratello per divertimento, è l’epitome della minaccia.

Quando un’allegra ma giudiziosa Amanda la saluta, mette in dubbio il suo vestito preferito, dicendo che sembra che stia andando a un funerale. Mercoledì Addams senza un pizzico di umorismo, dice “aspetta”. Non stiamo tremando, tu.

‘‘Omicidio”

Dato che è la figlia di Morticia Addams, va da sé che mercoledì non è una bambina qualunque. Mentre Amanda e Morticia stanno conversando, dice che mercoledì sta attraversando la fase in cui la sua mente è piena di una sola cosa.

Come una persona comune, la madre di Amanda presume che la risposta siano ragazzi. Tuttavia, essendo il bambino genio d’élite che rompe gli stereotipi, Wednesday Addams afferma con nonchalance che si tratta di un omicidio.

“Sono fatti da vere Girl Scout?”

Questa linea non invecchia mai. Wednesday e suo fratello, Pugsley, hanno allestito una bancarella il giorno delle ragazze scout. Un’allegra girl scout si avvicina a loro e chiede se erano fatti di limoni veri. Perché Dio non voglia che abbia qualcosa che non sia cibo e bevande naturali. Inoltre, accetta di comprare una tazza se comprano i suoi biscotti da girl scout. Solo per mercoledì Addams per dire le iconiche battute “Sono fatte di vere ragazze scout?”

“Non sono un mostro. Sono una forza della natura”

Un grande appello dietro Wednesday Addams è il fatto che è sfacciatamente se stessa. Nonostante sia tranquilla, il che è ironico considerando che ogni frase che esce dalla sua bocca diventa iconica, la figlia della famiglia Addams conosce il suo valore

Si batte contro qualcuno che dice di essere un mostro e si definisce una forza della natura. Questo mercoledì, la citazione di Addams è una delle migliori battute della lezione dell’amor proprio.

“E serial killer”

La serie in uscita, Wednesday Addams di Netflix, in un minuto trailer è riuscita a ricordare ai fan perché amiamo così tanto il personaggio.

Descrivendosi come testarda, determinata e ossessiva, Addams afferma che questi sono tutti tratti di grandi scrittori E serial killer. Assicurati di non perdere il brillante ritratto di Jenna Ortega di mercoledì in arrivo su Netflix a ottobre.

Chi è il tuo mercoledì Addams preferito? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post Prima dell’uscita di mercoledì su Netflix, Dai un’occhiata alle migliori citazioni di mercoledì Addams è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.