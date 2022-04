Prima dell’uscita della stagione 3 della Umbrella Academy, Dark Horse Comics ha una sorpresa speciale per i fan

Netflix ha un’ottima formazione per i prossimi mesi. Hanno programmato due dei loro spettacoli di supereroi più popolari uno dopo l’altro. A maggio finalmente avremo la stagione 4 di Cose più strane e, entro meno di un mese, la terza stagione di The Accademia degli Ombrelli. Tuttavia, poiché lo spettacolo è ancora a mesi di distanza, i fan devono chiedersi cosa fare mentre aspettano il nuovo La stagione dell’Accademia degli Ombrelli.

Bene, se voi ragazzi vi piace leggere i fumetti, allora abbiamo quello che fa per voi.

Fumetti in omaggio

Fumetti di cavalli oscuri è un editore che pubblica fumetti. A maggio torneranno con L’Accademia degli Ombrelli per Giornata dei fumetti gratuita problema.

Gabriel Ba e Fumetti di cavalli oscuri regalerà a fumetto gratuito il 7 maggio, secondo l’account Twitter di Umbrella Academy. Non ci sono state ulteriori indicazioni nel messaggio in merito alla questione o a cosa potrebbe essere in serbo per i fan.

sorpresa sorpresa… un regalo gratuito per il giorno dei fumetti di @gabriel_ba e @darkhorsecomics sta arrivando. non vediamo l’ora che tu lo veda. pic.twitter.com/0w0j40h8i6 — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 26 aprile 2022

Gerard Way ha sviluppato e scritto The Umbrella Academy, che Bá ha disegnato. L’Accademia degli Ombrelli: Suite dell’Apocalissela serie inaugurale di sei numeri della Umbrella Academy, è stata pubblicata da Dark Horse nel 2007. Il numero ha vinto il Premio Eisner per la migliore serie finita/serie limitata nel 2008.

Più tardi, nel 2008, è uscito Dark Horse L’Accademia degli Ombrelli: Dallasseguito da The Hotel Academy: Hotel Oblivion nel 2018. Way ha annunciato un quarto libro, L’Accademia degli Ombrelli: Accademia dei Passerinel 2020, ma non è stata fissata alcuna data di pubblicazione.

Dark Horse ha pubblicato anche numerosi racconti della Umbrella Academy e una serie spin-off.

Cosa sappiamo della stagione 3 di The Umbrella Academy?

Dopo aver salvato il mondo dall’apocalisse nel 1963, i fratelli Hargreeves si schiereranno contro la Sparrow Academy nella stagione in corso. I Passeri combattono all’istante con gli Umbrellas in un violento confronto.

Intelligente, elegante e calda come un mare di iceberg. I Passeri si scontrano con gli Umbrellas in un violento confronto che si rivela essere l’ultima delle preoccupazioni di tutti.

Bisognerà aspettare e vedere se i Passeri e gli Hargreeves riusciranno a mettere da parte la loro differenza nell’ultima stagione o no?

Intanto fateci sapere se siete fan di L’Accademia degli Ombrelli fumetti nella sezione commenti qui sotto.

L’Accademia degli Ombrelli ritorna su Netflix il 22 giugno.

