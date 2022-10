Prey for the Devil è su Netflix?

I fan dell’horror raramente dicono di no ai film di esorcismo, il che probabilmente significa Preda del diavolo potrebbe benissimo essere un’altra eccitante aggiunta all’amata categoria del terrificante cinema soprannaturale. Ma i membri di Netflix possono provare il film da incubo?

La premessa per Preda del diavolo offre una storia agghiacciante che si svolge in un mondo in cui i possedimenti demoniaci sono ai massimi livelli, tanto che la chiesa ha bisogno di addestrare una serie di esorcisti e digiunare. Una giovane suora di nome Sister Ann ha un talento per esorcizzare i demoni. Anche se è contro le regole per le donne estrarre demoni da anime innocenti, viene inviata in una missione cruciale per fermare lo stesso male ultraterreno che una volta aveva torturato sua madre anni prima.

salvezza la star Jacqueline Byers interpreta la sorella Ann. È affiancata da altri attori di talento come Posy Taylor, Colin Salmon, Christian Navarro, Lisa Palfrey e Nicholas Ralph. Il film presenta anche Candyman star Virginia Madsen e Ben Cross, a cui il film è dedicato in quanto è il suo ultimo lungometraggio prima della sua morte nel 2020, dieci giorni dopo aver completato le riprese.

Daniel Stamm, noto per la regia L’ultimo esorcismo, è seduto sulla sedia del regista per questo film di efficacia agghiacciante che non dovrebbe avere problemi a intrattenere e probabilmente pietrificare la maggior parte degli spettatori. Ma è una scelta per gli abbonati?

Prey for the Devil è disponibile su Netflix?

Alcune persone stanno sicuramente pregando che l’inquietante film di esorcismo abbia un posto all’interno dell’ampio catalogo di contenuti dello streamer. La loro fede può essere scossa quando lo scoprono Preda del diavolo non è disponibile su Netflix.

Sebbene per alcuni sembri l’amara fine del mondo, la situazione è tutt’altro che apocalittica. Per tutti gli interessati, conforta la rivelazione che Netflix ha diversi titoli spaventosi nel suo elenco, tra cui L’esercito dei morti, Il telefono del signor Harrgan, Via della paura trilogia, e Casa sua.

Dove puoi trasmettere in streaming Prey for the Devil

Preda del diavolo è disponibile solo nei cinema in questo momento, ma in seguito sarà trasmesso in streaming su Starz, seguito da Roku Channel e Peacock.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: