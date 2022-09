Pretty Wild è interpretato da Alexis Neiers su Netflix? (dove guardare)

Nancy Jo, sono Alexis Neiers che chiama… Il vero anello Bling: rapina a Hollywood è ora disponibile su Netflix e coloro che sono interessati a vedere cosa sta combinando Neiers (ora in realtà Alexis Haines da quando è sposata) in tutti questi anni vorranno dare un’occhiata ai docuserie in tre parti in cui è presente. Durante la visione, potresti ricordare il reality show di breve durata ma famigerato Pretty Wild.

In onda nel 2010, Pretty Wild era un E! serie di realtà che segue Alexis, le sue sorelle Tess Taylor e Gabby Neiers e la loro madre, Andrea Arlington. Il pilot è stato effettivamente girato prima che Alexis fosse arrestata per i furti di Bling Ring e la serie di 9 episodi ha parzialmente raccontato la sua esperienza di processo.

Nonostante sia andato in onda solo per una stagione, lo spettacolo presentava almeno una scena iconica (sebbene tragica) che sopravvive nell’infamia dei meme di Internet, al punto che Alexis è più spesso associata alla telefonata di Nancy Jo che al vero scandalo Bling Ring. Anche se non sai chi sia Alexis, se hai passato del tempo su Internet, probabilmente hai visto i meme.

Abbastanza selvaggio vale sicuramente la pena dare un’occhiata per coloro che hanno investito nella saga di Bling Ring, ma sfortunatamente dovrai cercare altrove perché il reality show non è su Netflix.

Dove vedere Pretty Wild con Alexis Neiers

L’unico posto che puoi guardare Abbastanza selvaggio in questo momento è tramite Apple TV o iTunes. Dovrai acquistare ogni episodio individualmente, ma tutti e nove sembrano essere disponibili per l’acquisto in questo momento. Forse un altro servizio di streaming riprenderà lo spettacolo ora che è uscita una nuova docuserie.

Per chi è interessato a guardare L’Anello Bling film (il film Lifetime e il film di Sofia Coppola del 2013 con Emma Watson), possiamo aiutarti a trovare anche quelli in streaming.

The Real Bling Ring: Hollywood Heist è ora in streaming su Netflix e no, Nancy Jo non appare.