“Preparare per noi stessi panini con burro di arachidi e gelatina”: i creatori di “Cobra Kai” parlano del loro amore per lo spettacolo

Quanto sarebbe bello perseguire ciò che ami! Tutti noi lo siamo stati sotto un incantesimo del karate da molto tempo ormai. Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg avere solo intensificato il potere dell’incantesimo quando parlavano del loro amore Il bambino del karate film che spiegavano molto sulla creazione di questo bellissimo spin-off mostrare Cobra Kai, che è impostato per stagione 5.

Prima dell’anteprima della quinta stagione dello spettacolo, è importante conoscere il ispirazione dietro la creazione. Mentre durante Il bambino del karate film, abbiamo assistito all’intensa rivalità tra Cobra Kai e Miyagi Do. Abbiamo anche assistito a triangoli amorosi. Da un lato, abbiamo visto Johnny Lawrence e Daniele La Russo come una coppia di ragazzi delle superiori. E ora, nello show, li vediamo superare la loro rabbia e il loro odio mentre lavorano insieme. Come è successo? Perché hanno fatto questo spettacolo in primo luogo?

Il riflesso del loro amore per i film di The Karate Kid in Cobra Kai

Come Il bambino del karate i film sono una serie di film classici, sono ambientati nel lontano anni ’80. I creatori dello show volevano condividere il loro amore per il film con gli spettatori di oggi. Quando ricevono messaggi di lode e amore, li fa sentire in pace. “Siamo amici da quando eravamo adolescenti. Parliamo da sempre di The Karate Kid,” dice Jon sul loro amore per il cinema.

Per prima cosa hanno avuto l’idea di creare un film. Tuttavia, hanno creato questo spettacolo dopo aver aspettato e pianificato correttamente 15 anni. Sapevano cosa stavano facendo e cosa volevano creare e trasmettere agli spettatori. Pertanto, potrebbero creare questa bellissima serie spin-off. I creatori sapevano anche quante serie avrebbero voluto raccontare per tutta la loro storia, il che è davvero sorprendente. Perché come fan dello spettacolo e dei film, gli spettatori potevano vedere il riflesso del loro amore e della loro dedizione nel raccontare le loro storie.

Ora tutti aspettano stagione 5 di Cobra Kai per lo streaming 9 settembre.

