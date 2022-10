“Prenderò letteralmente l’eyeliner e lo strofinerò ovunque…” – Quando Sadie Sink ha rivelato le sue lotte con il trucco

Sadi Lavello ha entusiasmato il mondo con la sua performance impeccabile nella stagione 4 di Cose più strane. Nonostante si sia unito al cast come personaggio secondario nella seconda stagione, la sua abilità recitativa ha lasciato un segno degno di nota nei nostri cuori. Non c’è da stupirsi che nuovi progetti abbiano iniziato ad affluire per la giovane attrice. Quando ha guadagnato popolarità, anche il suo stile personale, gli splendidi look da red carpet e altre apparizioni pubbliche glamour sono venuti alla ribalta.

Tuttavia, sembra che abbellire non sia qualcosa che arriva facilmente alla star dai capelli rossi. Alcuni mesi fa, Sadie Sink ha ammesso di aver affrontato grossi problemi nel truccarsi da sola.

Sadie Sink sui rischi del trucco

Nel marzo 2022, Sadie Sink ha rilasciato un’intervista esclusiva con Glamour Magazine. Nella conversazione schietta, come star di copertina della pubblicazione per giugno, l’attrice ha discusso di tutto, dai suoi ruoli, alla salute mentale e al benessere, e persino al suo personale senso dello stile. Sadie l’ha persino rivelata genuino disagio e incoscienza quando si trattava di trucco.

“La mia versione del trucco, se mai dovessi indossarlo e farlo da solo, è che prenderò letteralmente l’eyeliner e lo strofinerò ovunque e poi proverò a toglierlo tutto”, ha ammesso Sink.

In questo senso, l’attrice ventenne potrebbe essere l’esatto opposto della sua amica e Cose più strane co-protagonista, Millie Bobby Brown. Non solo Brown ha il suo marchio di prodotti di bellezza, ma ha anche condiviso le sue molteplici routine di trucco con i fan. Anche se Sink potrebbe non essere un mago del trucco, lo era un rituale per la cura della pelle nella manica.

Alla domanda su un “trucco di bellezza che cambia la vita”, ha condiviso un trucco che ha preso in prestito da qualcuno.

“In termini di skincare, una volta qualcuno mi ha detto di usare l’anulare quando metto la crema per gli occhi e ora lo faccio sempre”, illustrato La balena stella.

Anche se non era sicura che l’hack fosse “cambia la vita o non ancora“, ha scherzosamente rivelato come sarebbe stato evidente in “qualche anno.”

Hai difficoltà a truccarti come Sink? Hai un trucco o un trucco per la cura della pelle che segui fino a una T che ti ha cambiato la vita? Fateci sapere nei commenti. Nel frattempo, puoi guardare Cose più strane in streaming su Netflix per catturare l’attrice dai capelli rossi e la sua performance elettrica nella stagione 4.

