Pregate e obbedite arrivano su Netflix?

Netflix rilascerà una nuova avvincente docuserie sul vero crimine mercoledì 8 giugno. Intitolata Mantieni dolcezza: prega e obbedisciquesta serie di documentari investigativi esamina la Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (FLDS) e l’autoproclamato profeta Warren Jeffs.

In quattro episodi, Mantieni dolcezza: prega e obbedisci esamina l’ascesa di Jeffs e il suo procedimento penale. Quando fu arrestato, aveva più di 70 mogli e oltre 20 erano minorenni. È una storia agghiacciante che è ben raccontata nelle docuserie poiché diverse vittime di Jeffs e della chiesa sono presenti per raccontare le loro storie.

Quindi quando lo farà Mantieni dolcezza: prega e obbedisci arrivare agli account Netflix di tutti? Di seguito, troverai l’ora di rilascio e altro!

Mantieni dolcezza: prega e obbedisci al tempo di rilascio

La serie televisiva poliziesca Netflix farà il suo sbarco sullo streamer mercoledì 8 giugno 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se vivi nel Midwest, stai guardando un’ora di rilascio di 2:00 CT della sua data di rilascio.

È uno spettacolo pesante, quindi è probabile che non vorrai guardare tutti e quattro gli episodi in una sola seduta poiché tratta molti argomenti scatenanti. Ma la serie di documentari è ben fatta ed è sempre bello quando i veri sopravvissuti possono raccontare la loro versione della storia.

Dato il contenuto, non sorprende Mantieni dolcezza: prega e obbedisci è classificato TV-MA, il che significa che è solo per un pubblico maturo. Puoi aspettarti linguaggio, fumo e discussioni franche su cose come abusi sui minori e violenza sessuale. Il contenuto potrebbe non essere adatto a adolescenti di età pari o inferiore a 17 anni.

Keep Sweet: Prega e obbedisci trailer

Netflix ha guadagnato una reputazione per la creazione di documentari avvincenti e sembra che questo sarà un altro successo.

Tutti e quattro gli episodi della docuserie di Warren Jeffs saranno pubblicati su Netflix l’8 giugno alle 00:00 PT/3:00 ET.