Pregare e obbedire esistono ancora?

*ATTENZIONE: temi angoscianti in arrivo*

Il documentario di Netflix Keep Sweet: Pray And Obey indaga sulla denominazione fondamentalista mormone FLDS guidata da Warren Jeffs, che sta scontando l’ergastolo dal 2011.

Keep Sweet: Pray And Obey si concentra su Warren Jeffs e sulla Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (FLDS). Include testimonianze di giovani donne che sono cresciute nella setta.

Jeffs, un profeta autoproclamato, creò un istituto in cui i membri erano impegnati nella poligamia mentre mogli e figli venivano “riassegnati” ad altri uomini.

Jeffs aveva personalmente almeno 78 mogli, 24 delle quali minorenni al momento del suo arresto nel 2011, secondo l’ex procuratore speciale Angela Goodwin, come riportato dall’Independent.

Il ranch della chiesa “Lonning For Zion” (YFZ) è stato sequestrato dalle autorità del Texas nell’aprile 2014.

Cos’è FLDS?

Il FLDS è emerso dopo che la chiesa mormone ha rifiutato la poligamia e ha scomunicato coloro che continuavano a praticarla.

Originariamente situato in Arizona, FLDS si espanse in Utah, Texas, British Columbia e South Dakota. Complessivamente, la chiesa contava circa 10.000 membri. Il padre di Jeff, Rulon, è stato il leader dell’FLDS fino alla sua morte nel 2002.

Warren è succeduto come profeta e capo della chiesa, sposando successivamente le mogli di suo padre perché “lo status di un uomo dipende da quante mogli ha”, secondo Rebecca Wall, una donna cresciuta all’interno del FLDS.

Foto di Mike Terry/Deseret Morning News/Getty Images

Cosa è successo a Warren Jeffs e ai membri maschi del FLDS?

Almeno 437 bambini sono stati prelevati dal tempio YFZ durante un raid dell’aprile 2008 da parte del Dipartimento della famiglia e del servizio di protezione del Texas dopo che una linea diretta locale per abusi ha ricevuto una chiamata da qualcuno che affermava di essere un membro FLDS di 16 anni.

La vera chiamante era Rozita Swinton, una donna di 33 anni di Colorado Springs, ma aveva ragione sulle sue affermazioni. Gli investigatori hanno scoperto che diverse ragazze adolescenti erano state costrette a sposarsi, mentre alcune erano già madri.

Go San Angelo riferisce che tra il 2009 e il 2010, Jeffs e altri membri del FLDS sono stati “incriminati da un gran giurì della contea di Schleicher con l’accusa di bigamia e aggressione sessuale” e almeno otto uomini sono stati condannati a pene detentive da sei a 75 anni.

Foto di Steve Marcus-Pool/Getty Images

Esiste ancora la Chiesa FLDS?

Sì, secondo una testimonianza in Keep Sweet: Pray And Obey e riportata da The Independent, che afferma che Warren Jeffs sta ancora dirigendo il FLDS ed esercita influenza sui membri dalla prigione anche se è stato condannato all’ergastolo per aggressione sessuale aggravata e 20 anni di reclusione. carcere per violenza sessuale su un bambino nell’agosto 2011.

Gli ex membri che hanno lasciato l’FLDS affermano nel documentario di Netflix di essere stati allontanati dai parenti ancora all’interno del gruppo. “Tre di noi sono fuori”, afferma Lola Barlow, che era nel gruppo da bambina. “Il resto di tutti è ancora dentro. Potrei semplicemente guidare a casa loro e parlare con loro, ma loro non parleranno con me.”

Il ranch YFZ è stato sequestrato dalle autorità del Texas nell’aprile 2014, ma KOTA ha affermato che un complesso di 140 acri nella contea di Custer, in Colorado, era ancora di proprietà dell’FLDS nel gennaio 2021. I funzionari affermano che la proprietà era guidata dal fratello di Jeffs, Seth, ed era ancora occupato dai seguaci. Secondo quanto riferito, è stato messo in vendita per ordine di un giudice e acquistato da ex membri che hanno lasciato la setta anni fa.