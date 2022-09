“Power Rangers: Cosmic Fury” in arrivo su Netflix nel 2023

Altri episodi di Power Rangers stanno arrivando su Netflix. La stagione 30 dello spettacolo, o come viene soprannominata, Cosmic Fury, sarà diretta su Netflix nel 2023 in più regioni tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito.

Fino al 2021, Nickelodeon aveva i diritti sui nuovi episodi di Power Rangers (Netflix ha ricevuto episodi dopo la messa in onda iniziale), ma tutto è cambiato quando abbiamo sentito voci secondo cui Netflix sarebbe diventato l’unico distributore per Dino Fury stagione 2 (o stagione). 29 dello spettacolo).

La seconda stagione di Dino Fury è arrivata su Netflix esclusivamente in due parti. La prima metà è caduta all’inizio del 2022 e la seconda metà dovrebbe arrivare su Netflix negli Stati Uniti il ​​27 settembre 2022.

Alcune regioni, vale la pena notare, non hanno ancora accesso alla stagione 2 di Dino Fury.

La stagione 30 di Power Rangers è in arrivo su Netflix

La famiglia Netflix ha confermato che Netflix riceverà Cosmic Fury nel 2023 tramite un post su Facebook il 1° settembre.

La loro pagina Facebook afferma:

“Siamo orgogliosi di annunciare che Power Rangers: Cosmic Fury inizieranno le riprese questo autunno e debutteranno il prossimo anno! Per la prima volta da Mighty Morphin Power Rangers, il cast attuale tornerà per una terza stagione!

La stagione 30 è stata rivelata per la prima volta alla fine di agosto 2022 al PMC 2022 insieme all’annuncio che Simon Bennet sarebbe tornato a servire come produttore esecutivo. Becca Barnes e Alywn Dale saranno gli sceneggiatori della nuova stagione.

Buon #PowerRangersDay, #RangerNation! Siamo orgogliosi di annunciare che #PowerRangers: Cosmic Fury inizieranno le riprese questo autunno e debutteranno nel ’23 con Simon Bennett che tornerà come EP! Per la prima volta da Mighty Morphin Power Rangers, il cast attuale tornerà per una terza stagione! pic.twitter.com/c1ZAaTYJ8H — Hasbro Pulse (@HasbroPulse) 28 agosto 2022

Secondo l’annuncio, tutti i membri del cast di Dino Fury stanno tornando, tra cui:

Russell Curry nel ruolo di Zayto, il Red Ranger

Hunter Deno nei panni di Amelia Jones, la Pink Ranger

Kai Moya nei panni di Ollie Akana, il Blue Ranger

Tessa Rao nei panni di Izzy Garcia, il Green Ranger

Chance Perez nei panni di Javi Garcia, il Black Ranger

Jordon Fite nel ruolo di Aiyon, il Gold Ranger

Questo è nuovo di zecca per il franchise poiché abbiamo sempre visto il “cambio della guardia” dopo due stagioni di ogni voce.

Questo è solo uno dei nuovi progetti di Power Rangers che dovrebbero essere in sviluppo per Netflix, incluso quello che viene definito un “Universo di Power Rangers” che si pensa sia composto da nuovi spettacoli e film.

Purtroppo per i fan di Power Rangers, la maggior parte delle prime stagioni di Power Rangers rimane lontana da Netflix. Questo dopo aver rimosso 722 episodi delle prime stagioni e gli speciali rimossi nel febbraio 2021.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 30 di Power Rangers in arrivo su Netflix nel 2023? Fatecelo sapere nei commenti in basso.