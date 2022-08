“Pokémon: The Arceus Chronicles” in arrivo su Netflix a settembre 2022

Pokémon: Le cronache di Arceusla serie anime speciale in quattro parti arriverà su Netflix a settembre 2022. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Pokémon: Le cronache di Arceus è una serie speciale una tantum che ha contribuito a promuovere l’uscita del videogioco Nintendo Switch Pokémon: Arceus a gennaio 2022.

Grazie al rilascio del trailer possiamo ora confermarlo Pokémon: Le cronache di Arceus sta arrivando su Netflix su Venerdì 23 settembre 2022.

Tuttavia, la serie sarà presentata in anteprima ai Campionati Mondiali Pokémon del 2022 a Londra prima di arrivare su Netflix.

La sinossi di Pokémon: Le cronache di Arceus è per gentile concessione di pokemon.com:

Quando Ash, Pikachu e i suoi amici ricevono un messaggio misterioso dal Pokémon misterioso Arceus, si incontrano con il loro vecchio amico Brock e si dirigono al Monte Corona per indagare. Lì, trovano un Heatran furioso e il gruppo responsabile: il Team Galactic, che in precedenza si pensava fosse smantellato. I comandanti della squadra sono determinati a trovare il loro leader scomparso aprendo un cancello tra le dimensioni. Con un trio di Pokémon leggendari e la Campionessa di Sinnoh Cynthia dalla loro parte, i nostri eroi hanno molto aiuto, ma avranno bisogno di tutto ciò che possono per salvare Sinnoh!