Troppo caldo da gestire la stagione 3 è ufficialmente uscita e le persone si stanno sintonizzando per vedere se il nuovo cast di single ossessionati dal sesso sarà in grado di astenersi dal contatto sessuale e vincere il montepremi di $ 200.000 alla fine dello spettacolo.

Se non hai familiarità con il reality show, Troppo caldo da gestire ruota attorno a 10 concorrenti che sono tutti abituati a impegnarsi in avventure senza senso senza legami genuini. Tuttavia, quando i concorrenti entrano nello spettacolo, scoprono rapidamente le regole del gioco e diciamo solo che non ne sono troppo entusiasti.

I concorrenti della terza stagione entrano nella serie di realtà pensando che sia un tipico programma di appuntamenti chiamato L’isola del piacere, dove possono flirtare, baciarsi e avere rapporti sessuali tra loro. Ma, una volta che un dispositivo elettronico a forma di cono chiamato Lana fa la sua apparizione, i concorrenti si rendono conto che sono accesi Troppo caldo da gestire, non L’isola del piacere.

è L’isola del piacere un vero spettacolo, o era inventato Troppo caldo da gestire stagione 3? Rispondiamo a questa domanda scottante proprio di seguito.

Spoiler avanti per Troppo caldo da gestire stagione 3!

Pleasure Island è un vero spettacolo della terza stagione di Too Hot to Handle?

L’isola del piacere non è un vero spettacolo Come nelle precedenti stagioni di Troppo caldo da gestire, i concorrenti vengono indotti con l’inganno a credere di essere in uno spettacolo di appuntamenti. Hanno l’opportunità di socializzare e fare praticamente quello che vogliono l’uno con l’altro per 12 ore fino a quando non entra in vigore un divieto sessuale. Nella stagione 3, è stato chiamato il finto reality show L’isola del piacere.

Non c’è un vero spettacolo chiamato L’isola del piacere. Tuttavia, esiste un reality show di appuntamenti con un nome simile chiamato L’isola delle tentazioni che attualmente va in onda su USA Network. Quindi il gioco è fatto, gente! Pleasure Island è solo di fantasia.

Troppo caldo da gestire la stagione 3 è ora in streaming su Netflix. Assicurati di controllarlo se non l’hai già fatto.