Planet Sex con Cara Delevingne è su Netflix? (dove guardare)

L’attrice e modella Cara Delevingne ha una nuovissima docuserie che dà uno sguardo provocatorio al tema del sesso nel mondo. La serie che apre gli occhi, Planet Sex con Cara Delevingne, ha una trama allettante e molti abbonati si stanno probabilmente chiedendo se lo spettacolo è disponibile su Netflix.

Cara Delevingne è nota per la modellazione, oltre ad aver prestato il suo talento a diversi film di grande nome. Alcuni dei suoi sforzi eccezionali nel mondo del cinema includono Valerian e la città dei mille pianeti, Suicide Squad, e Città di carta. E ha anche recitato in ruoli per il piccolo schermo Fila di Carnevale e Solo omicidi nell’edificio.

Ma ora Cara Delevingne sta portando le sue abilità nel gioco del documentario con una nuova serie che risponde a molte delle domande della modella britannica sul tema del sesso. Diversi fatti affascinanti vengono alla luce e un assortimento di informazioni intriganti sarà a portata di mano in ogni voce della serie.

Pianeta sesso consiste in sei voci entusiasmanti che seguono Delevingne che partecipa a eventi, fa domande e ottiene una visione profonda della natura del piacere nelle sue forme più cattive. Non si può negare che la serie di documentari sarà diversa da qualsiasi altra cosa abbia intrapreso il due volte vincitore del modello dell’anno, e sembra che raramente ci sarà un momento di noia dall’inizio alla fine.

Planet Sex con Cara Delevingne è disponibile su Netflix?

La serie di documentari con protagonista Cara Delevingne potrebbe benissimo rivelarsi un programma da non perdere per molte persone, ma nessuno di quei fortunati individui sarà membro della popolare centrale di streaming. Questo è perché Planet Sex con Cara Delevingne non è disponibile su Netflix.

Ma fortunatamente per gli abbonati, ci sono così tante docuserie molto ben realizzate e decisamente accattivanti disponibili da guardare sullo streamer. Alcune delle opzioni stellari includono Come costruire una stanza del sesso, i principi del piacere, il sesso spiegato, e Bestie sexysolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Planet Sex con Cara Delevingne

Planet Sex con Cara Delevingne è disponibile su Hulu a partire dal 29 novembre 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Farai il check-out? Planet Sex con Cara Delevingne?