“Più vicino di quanto non siamo mai stati”: il regista di John Wick Chad Stahelski rilascia le notizie più importanti sul prossimo potenziale progetto fantasy di Henry Cavill

The Witcher potrebbe non essere l’ultima uscita fantasy di Henry Cavill. Ci sono state notizie prima che il pezzo britannico fosse in trattative per recitare in un altro progetto fantasy, il ricco di azione montanaro. Ma non c’erano notizie sull’attore che confermava il ruolo fino a quando Chad Stalheski non ci ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento sul progetto e Lo stregonela partecipazione al progetto. Sembra che ci stiamo avvicinando all’annuncio ufficiale di questo progetto Henry Cavill!

Chad Stahelski conferma che Henry Cavill è la sua “scelta più grande” per Highlander

Il regista di John Wick ha condiviso che il progetto è “ancora nelle creatività“. Stanno facendo piccoli cambiamenti e “ritocchi” qua e là per arrivare alla bozza finale. Ma ha assicurato ai fan: “Sappiamo cosa stiamo cercando di fare. Si tratta solo di arrivare al punto in cui sentiamo: “Okay, è così. Andiamo.” Ma siamo più vicini di quanto non lo siamo mai stati, quindi va bene”.

Parlando dell’associazione di Cavill con il film, il regista ha rivelato di aver avuto una chiacchierata con l’attore. Il Ciad non vede l’ora di farlo salire a bordo dal momento che è suo “scelta più grande“. Ha inoltre spiegato le ragioni della sua scelta: “Non si tratta solo di muscoli e cova. Penso che abbia una gamma incredibile e penso che porterebbe qualcosa di molto speciale. E il suo entusiasmo è stato sorprendente”.

Scegliere Henry Cavill per il ruolo del guerriero immortale titolare, Connor MacLeod ha perfettamente senso. L’attore ha già dimostrato di essere una vera star d’azione. Da Mission Impossible: Fallout a The Man di UNCLE, ha fatto tutto. Per non parlare del fatto che ha abbattuto il personaggio minaccioso in fantasie come The Witcher.

Di cosa parla Highlander?

Highlander segue una battaglia millenaria tra guerrieri immortali per diventare un solo Highlander. Ambientato nel XVI secolo, i guerrieri combattono fino alla morte per assorbire l’energia dell’altro. C’è un Highlander 1, 2. e 3 guidato da Christopher Lambert e Adrian Paul ha guidato Highlander: Endgame e serie TV.

Cavill potrebbe tornare o meno come Superman, ma al momento sta girando The Witcher.

