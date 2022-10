“Più adatto per le riviste di gossip” Royal Expert valuta gli “Archetipi” di Meghan Markle come una mossa intelligente per violare i titoli dei giornali

Ancora una volta, Meghan Markle e lei Archetipi podcast è diventato motivo di preoccupazione tra gli esperti. Tuttavia, questa volta non solo gli esperti reali commentavano le loro opinioni, ma anche i maestri della personalità esprimevano i loro pensieri. Tuttavia, come sempre, non è venuto come supporto alla duchessa.

di Megan Archetipi è attualmente sotto la revisione di esperti di personalità e linguaggio del corpo. Archetipi è stato recentemente molto criticato da quasi tutti coloro che hanno accesso ai social media. Dai normali cittadini agli esperti reali, tutti avevano un osso da scegliere con ogni osservazione fatta da Meghan. Ma chi sapeva che anche gli esperti di linguaggio del corpo avrebbero avuto il loro turno?

Esperto di Archetipi di Meghan Markle per essere una semplice trovata pubblicitaria

La notizia è venuta alla luce in quanto esperta della stessa professione, Judi James è venuta a mettere sul tavolo le sue opinioni. Secondo lei, il podcast-way-media-outlet non è altro che un semplice tentativo di essere per sempre nei titoli dei giornali. Era un “mossa intelligente e deliberata da parte sua” disse Giacomo. In un’intervista con Express, ha parlato di come l’intera vita di Meghan può essere spiegata in pezzi attraverso il suo podcast.

Il podcast di Meghan Markle è “progettato” per condividere “la sua vita con Harry” https://t.co/si4kuLDNAZ — Judi James (@thejudijames) 26 ottobre 2022

Questo secondo lei lascia il posto alle pubblicazioni e ai media per continuare a traboccare la scheda dei contenuti. James ha anche valutato con coraggio che molti incidenti hanno avuto un impatto molto minore rispetto al modo in cui vengono pubblicizzati. “…la sua stessa sofferenza e il suo dolore e sia più ottimista e positivo o più adatto alle riviste di gossip”, commentò Giudi.

Ciò è avvenuto subito dopo che c’è stata un’enorme protesta da parte degli utenti di Internet e di Twitterattis riguardo alla sua prima attrice. Non appena l’ex attrice ha parlato della sua vita passata, i suoi odiatori si sono rivolti a Twitter per inondarlo di commenti di odio. Non solo la sua vita passata, ma tutto ciò che Meghan Markle fa e dice è diventato il centro di tutti i media e dei paparazzi per spargere la voce.

