Pinocchio (2022) è interpretato da Tom Hanks su Netflix?

Gli abbonati Netflix possono guardare il live-action Pinocchio film con Tom Hanks? Continua a leggere per scoprire questo e altro!

Il film è un adattamento live-action del classico film d’animazione con lo stesso nome, che in realtà era basato sul libro Le avventure di Pinocchio scritto dall’autore Carlo Collodi. L’ultima versione della famosa fiaba si svolge in un villaggio italiano dove il burattino titolare viene portato in vita dall’incantevole Fata Turchina e intraprende un’avventura sperando di trasformarsi un giorno in un vero ragazzo.

Tom Hanks interpreta Geppetto, con Benjamin Evan Ainsworth che fornisce la voce di Pinocchio. Inoltre, Joseph Gordon-Levitt interpreterà Jiminy Cricket e la candidata all’Oscar Cynthia Erivo interpreterà la Fata Turchina. Nel cast eccezionale c’è anche una formazione stellare, tra cui Luke Evans, Giuseppe Battiston e Keegan-Michael Key.

Il regista per Pinocchio è nientemeno che Robert Zemeckis, che ha un impressionante elenco di crediti di cui vantarsi, come Forrest Gump, Ritorno al futuro, e Il Polar Express. Chris Weitz ha scritto la sceneggiatura ed è anche noto per aver scritto la sceneggiatura del film live-action Disney del 2015 Cenerentola.

Pinocchio (2022) con Tom Hanks è disponibile su Netflix?

Se qualcuno dice alle persone che possono guardare il film di Robert Zemeckis sullo streamer, il loro naso crescerà a livelli insormontabili. Per dirla chiaramente, Pinocchio (2022) non è disponibile su Netflix e chiunque dica il contrario è qualcuno senza coscienza o Jiminy Cricket.

Mentre sarebbe assolutamente un’esperienza ideale per guardare la versione live-action per famiglie del classico racconto animato, il fatto che non sia possibile non dovrebbe dissuadere i membri dal divertirsi. Ci sono diverse alternative eccellenti per gli abbonati per lo streaming in questo momento, tra cui Al di là della luna, Mowgli: La leggenda della giungla, e Trollhunters: L’ascesa dei Titani.

Dove puoi guardare Pinocchio (2022) con Tom Hanks

Pinocchio (2022) è disponibile su Disney+ a partire dall’8 settembre 2022. Il film si unisce a una scaletta esclusiva che include Obi-Wan Kenobi, diventando rossoe Chip ‘n Dale Rescue Rangers.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Pinocchio su Disney+?