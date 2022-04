Pineapple Express è su Netflix? (dove guardare in streaming)

La commedia del 2008 Espresso all’ananas è il film perfetto da guardare ogni giorno, ma oggi i fan dell’esilarante film sugli sballoni dovrebbero assolutamente sintonizzarsi per mostrare veramente il loro apprezzamento per il titolo.

Non solo ha alcune delle tue star preferite che conosci e ami, tra cui Danny McBride, Craig Robinson e Pam e Tommy attore Seth Rogen, ma è anche pieno di battute che sono divertenti ora come lo erano allora. Per non parlare della storia del film che è davvero selvaggia dall’inizio alla fine.

Senza dubbio, Espresso all’ananas è un film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta all’anno. Oggi è sicuramente il giorno migliore per raggiungere quella quota!

Curiosi di sapere da dove puoi iniziare a trasmettere in streaming il titolo? Ti abbiamo coperto.

Pineapple Express è su Netflix?

In questo momento, Espresso all’ananas non è disponibile per lo streaming su Netflix.

Si spera che questo cambierà in futuro poiché gli abbonati della piattaforma vorrebbero avere un altro film di Seth Rogen da vedere a loro piacimento. Tuttavia, se la commedia del 2008 non viene mai acquisita da Netflix, non c’è da preoccuparsi perché film simili come Progetto X, La trappolae Quanto in alto 2 sono tutte ottime sostituzioni. L’artista del disastro e L’ilarità per la carità di Seth Rogen sono anche piuttosto ordinati.

Naturalmente, ci crediamo ancora guardando Espresso all’ananas è un dovere. Continua a leggere per scoprire dove puoi farlo.

Dove trasmettere in streaming Ananas Express

Oggi puoi guardare Espresso all’ananas su Amazon Prime Video purché tu abbia un abbonamento al servizio. Se non disponi di questa piattaforma, l’opzione per noleggiare e/o acquistare il film è disponibile su Vudu, YouTube Movies, Google Play e Apple TV a un prezzo conveniente.

E il gioco è fatto, tutti i siti dove puoi guardare Espresso all’ananas! Vai ai siti sopra menzionati per iniziare la tua visione oggi, oppure sentiti libero di dare un calcio a Netflix e guardare i nostri titoli consigliati.

Buona visione!