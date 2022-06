Pierce Brosnan Netflix Movie I fuorilegge ciò che sappiamo finora

Netflix sta collaborando con Happy Madison (la società di produzione di Adam Sandler) e sta producendo I fuorileggeuna commedia d’azione nello spirito di Incontra i genitori con Adam DeVine e l’ex agente 007 Pierce Brosnan. Il film seguirà un direttore di banca che sta per incontrare i suoi futuri suoceri, ma in una sorprendente svolta degli eventi la sua banca è tenuta in ostaggio dalle stesse persone.

di Netflix I fuorilegge sarà diretto da Tyler Spindel che ha già lavorato a progetti come Il padre dell’anno, deportato, la signorina sbagliata, e altro ancora. La sceneggiatura del film è stata scritta principalmente da Evan Turner e Ben Zazove (Sherlock Gnomi, Fatina dei denti 2). Ci è stato detto che anche Jen D’Angelo faceva parte del team di sceneggiatori.

I fuorilegge è in sviluppo dal 2019, quando è stato segnalato per la prima volta come un progetto Netflix in arrivo con la protagonista Adam DeVine già collegata.

Devine produrrà il film con Happy Madison, la società di produzione di Adam Sandler. Anche Isaac Horne e Brendan O’Brien stanno producendo.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix I fuorilegge.

Qual è la trama? I fuorilegge?

Non si sa molto sulla trama del film in uscita, ma Netflix ha rilasciato una logline:

La storia segue Owen Browning (Adam Devine) è un diretto manager di banca in procinto di sposare l’amore della sua vita, Parker. Quando la sua banca viene bloccata dai famigerati Ghost Bandits durante la settimana del suo matrimonio, crede che i suoi futuri suoceri appena arrivati ​​in città siano i famigerati Fuorilegge.

All’inizio del 2019, il film è stato descritto come nello spirito di Incontra i genitori con Ben Stiller e Robert De Niro.

Chi è coinvolto I fuorilegge?

Nel luglio 2021 è stato annunciato che Netflix è I fuorilegge sarebbe guidato da Adam DeVineche interpreterà Owen Browning, e Pierce Brosnanche interpreterà Billy McDermott.

Devine è meglio conosciuto per i suoi ruoli in progetti come Famiglia Moderna, Piazzola Perfetta, Uova Verdi e Prosciutto e altro ancora. Owen Browning è descritto come un uomo dal cuore grande che lavora come direttore di banca, il più giovane manager nella storia della filiale e prende il suo ruolo in modo incredibilmente serio.

Brosnan è uno dei più famosi degli ultimi James Bond e ha recentemente terminato le riprese Adamo Nero al fianco di Dwayne Johnson. Billy, il suo personaggio, è descritto come un uomo robusto e bello che è un rapinatore di banche per tutta la vita.

Altri membri del cast sono stati annunciati una volta iniziate le riprese, tuttavia, non è ancora chiaro quale attrice sia stata legata ai ruoli di Lily McDermott. Nina Dobrev, Michael Rooker, Ellen Barkin, Richard Kind, Julie Hagerty, Lil Rel Howery, Poorna Jagannathan e Blake Anderson sono stati scelti per ruoli senza nome.

Il ruolo di Babayan è stato ricoperto da Reyn Doi of Il trambusto laterale e di Nickelodeon Gruppo teatrale. Il personaggio di Babayan è stato descritto come un “ragazzo dall’aspetto strano e interessante famoso per i nastri che ballano su musica strana”.

Qual è lo stato di produzione di I fuorilegge?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 17/12/2021)

Le riprese principali sono iniziate I fuorilegge il 22 ottobre 2021. Le riprese sono durate quasi due mesi prima di concludersi il 18 dicembre 2021.

La produzione del film si svolgerà interamente ad Atlanta, in Georgia.

Qual è la data di uscita di Netflix I fuorilegge?

Netflix non ha fissato una data di uscita per I fuorilegge. In particolare, non è incluso da nessuna parte nella lista dei film in uscita di Netflix per il 2022, il che significa che molto probabilmente lo vedremo cadere nel 2023.

Non vedi l’ora di guardare I fuorilegge su Netflix? Fateci sapere nei commenti.